Amazon.com.tr’de nisan ve mart aylarının en çok satan kitapları

Amazon.com.tr,nisan ve martaylarının en çok satan kitaplarını açıkladı. Türkiye’nin okuma alışkanlıklarını ortaya çıkaran listeye görenisan ve mart aylarında ilk üç sıradeğişmedi. Listenin ilk sırasında Matt Haig’in kurgu ve fantezi temalı “Gece Yarısı Kütüphanesi” romanı yer alırken, bunu Martin Eden: Modern Klasikler Serisi ile Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi eseri takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise Jack London'ın yarı otobiyografik romanı“Martin Eden: Modern Klasikler Serisi” bulunuyor.

Nisan ve mart aylarını kapsayan en güncel rakamlara göre Amazon.com.tr üzerinden tüm kategorilerdeen çok satılan eserlerin listesi ise şu şekilde:

Nisan tüm kategoriler

1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Domingo Yayınevi (Roman)

2. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi - İş Bankası Kültür Yayınları (Edebiyat & Kurgu)

3. Martin Eden: Modern Klasikler Serisi - İş Bankası Kültür Yayınları (Bilim Kurgu & Fantastik)

4. Rezonans Kanunu - Koridor Yayıncılık (Aile & Yaşam)

5. Yaşamak - Jaguar Kitap (Bilim Kurgu & Fantastik)

6. Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - İş Bankası Kültür Yayınları (Bilim Kurgu & Fantastik)

7. Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Nova Yayınevi (Aile & Yaşam)

8. Atomik Alışkanlıklar - Pegasus Yayınları (Aile & Yaşam)

9. İnsanlığımı Yitirirken - İthaki Yayınları (Roman)

10. Kınalı Serçe - Kronik Çocuk (Çocuk Kitapları)

Mart tüm kategoriler

1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Domingo Yayınevi (Roman)

2. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi - İş Bankası Kültür Yayınları (Edebiyat & Kurgu)

3. Martin Eden: Modern Klasikler Serisi - İş Bankası Kültür Yayınları (Bilim Kurgu & Fantastik)

4. Rezonans Kanunu - Koridor Yayıncılık (Aile & Yaşam)

5. Günübirlik Hayatlar - Pegasus Yayınları (Sağlık, Fitness ve Beslenme)

6. Mutlu Yaşam Üzerine - Yaşamın Kısalığı Üzerine - İş Bankası Kültür Yayınları (Bilim Kurgu & Fantastik)

7. Kınalı Serçe - Kronik Çocuk (Çocuk Kitapları)

8. Atomik Alışkanlıklar - Pegasus Yayınları (Aile & Yaşam)

9. Köpük ile Pıtır - İş Bankası Kültür Yayınları (Çocuk Kitapları)

10. Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Nova Yayınevi (Aile & Yaşam)

Nisan ayında kategori bazında en çok satan eserler

Romanlar

1. Gece Yarısı Kütüphanesi - Domingo Yayınevi

2. Bir İdam Mahkumunun Son Günü: Hasan Ali Yücel Klasikleri - İş Bankası Kültür Yayınları

3. Kızıl Veba - İş Bankası Kültür Yayınları

Edebiyat & kurgu

1. Kendime Düşünceler: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi - İş Bankası Kültür Yayınları

2. İnsanlığımı Yitirirken - İthaki Yayınları

3. Yırtıcı Kuşlar Zamanı: Bir Başkomser Nevzat Kitabı - Yapı Kredi Yayınları

Aile & yaşam

1. Rezonans Kanunu - Koridor Yayıncılık

2. Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum - Nova Yayınevi

3. Atomik Alışkanlıklar - Pegasus Yayınları

Çocuk kitapları

1. Kınalı Serçe - Kronik Çocuk

2. Sevginin Gücü - İş Bankası Kültür Yayınları

3. Neyin Var Porsuk? - İş Bankası Kültür Yayınları

Sağlık, fitness, beslenme

1. Günübirlik Hayatlar - Pegasus Yayınları

2. İnsan Olmak - Metis Yayıncılık

3. Gece Günlüğü - Nemesis Kitap

Bilim, doğa ve matematik

1. Böyle Söyledi Zerdüşt: Herkes İçin ve Hiç Kimse İçin Bir Kitap - İş Bankası Kültür Yayınları

2. İnsan Vücudu Tiyatrosu - Domingo Yayınevi

3. Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz? - Metis Yayıncılık

Siyaset, felsefe ve sosyal bilimler

1. Kirli Çark - Kırmızı Kedi Yayınevi

2. Antrenmanlarla Matematik 1 - Antrenman Yayıncılık

3. Hükümdar Ciltsiz - İş Bankası Kültür Yayınları

İş ve ekonomi

1. Dikkat Zengin Yapabilir - Üçüncü Göz Yayınları

2. Babil’in En Zengin Adamı - Butik Yayınları

3. Akıllı Yatırımcı: Warren Buffett’ın önsözü ve sonsözüyle - Jason Zweig’in güncel yorumlarıyla zenginleştirilmiş yeni baskı - Epsilon Yayınları

Bilimkurgu & fantastik

1. Martin Eden: Modern Klasikler Serisi - İş Bankası Kültür Yayınları

2. Yaşamak - Jaguar Kitap

3. Mutlu Yaşam Üzerine: Yaşamın Kısalığı Üzerine - İş Bankası Kültür Yayınları

Biyografi ve anılar

1. Şakir Paşa Ailesi - Doğan Kitap

2. Nutuk: Gençler İçin Fotoğraflarla - İş Bankası Kültür Yayınları

3. 20 Yaşıma Mektup - Doğan Kitap

Ders ve alıştırma kitapları

1. Romeo ve Juliet - İş Bankası Kültür Yayınları

2. Mutluluğun Kazanılması: Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi- İş Bankası Kültür Yayınları

3. Öfke Dansı: İlişki Modellerini Değiştirmek İsteyen Kadınlar İçin Rehber - Varlık Yayınlar

Tarih

1. Neksus: Taş Devri’nden Yapay Zekaya Bilgi Ağlarının Kısa Tarihi - Kolektif Kitap

2. Doğu ve Batı (Ciltli): Mezopotamya - Yunan Sanatının Kaynağı - Kronik Kitap

3. Cumhuriyet'in 100 Günü: İnkılabın Ayak Sesleri - Mundi

Çizgi romanlar, manga ve grafik romanlar

1. Naber Dergi Sayı 15 - Komik Şeyler

2. Köpek Adam 10 - Ulumalı Tepeler - Altın Kitaplar

3. Naber Sayı 14 - Komik Şeyler

Güzel sanatlar ve fotoğrafçılık

1. Hamlet - İş Bankası Kültür Yayınları

2. Kolay Piyano 1: (Spiralli) - Alfa Yayınları

3. Görme Biçimleri - Metis Yayınları

Gizem, gerilim ve şüphe

1. Güven - İthaki

2. Kasırga Mevsimi - İthaki

3. Sherlock Holmes ve Dörtlerin Yemini: Kısaltılmış Metin - İş Bankası Kültür Yayınları

Mühendislik & ulaştırma

1. Dakikalar İçinde Büyük Fikirler - Dünyayı Değiştiren 200 Temel Anlayış - Kronik Kitap

2. İlk Üç Dakika - Sia Kitap

3. Dahilerin Gizli Alışkanlıkları - Yetenek, IQ ve Cesaretin Ötesindeki Sır - Kronik Kitap

Bilgisayarlar ve internet

1. Yaşam 3.0: Yapay Zeka Çağında İnsan Olmak - Pegasus Yayınları

2. Sokak Kodcusu: Yıkılması Gereken Kurallar ve Onları Yıkmanın Yolları - Mundi

3. Süper Zeka: Yapay Zeka Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler - Koç Üniversitesi Yayınları

Spor ve outdoor

1. Blue Lock Cilt 10 - Komik Şeyler

2. Blue Lock Cilt 8 - Komik Şeyler

3. Sahanın Yıldızları: Ronaldo - Parodi Yayınları

Hukuk

1. Türk Ceza Kanunu - Beta Yayıncılık

2. Bir Ceza Avukatının Anıları - Lykeion Yayınları

3. Savunma Saldırıyor - Metis Yayıncılık

Seyahat ve turizm

1. 21. Yüzyılda Evliya Çelebi'nin İzinde - Altın Kitaplar

2. İbn Battuta Seyahatnamesi - Yeditepe Yayınevi

3. Hac Yolunda - Kırmızı Kedi Yayınevi

Mizah ve eğlence

1. Naber Sayı 13 - Komikşeyler Yayıncılık

2. Naber Sayı 11 - Komikşeyler Yayıncılık

3. Süper Çengel Bulmaca 20 - Olimpos Yayınları