Amazon.com.tr'nin “Gülümseten Kasım” kampanyasında son günler!

Bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre kendi müşterileri arasında her 10 kişiden 8'inin “İndirimlerinde en güvenilir online perakendeci” olarak gördüğü Amazon.com.tr'nin yüz binlerce üründe “balon indirimler” değil gerçek indirimler sunduğu “Gülümseten Kasım” kampanyasının bitimine sadece 2 gün kaldı. 28 Kasım'a kadar sürecek “Gülümseten Kasım” kampanyasında, yüz binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar, avantajlı ödeme koşulları ve her güne özel flaş indirimler sunuluyor.



Günlerin yoğun temposu içinde henüz ihtiyaç duyduğunuz ürünler almadıysanız ya da “bir ara incelerim” deyip alışverişlerinizi erteleyip durduysanız hâlâ geç kalmış sayılmazsınız. Teknoloji ürünlerinden ev yaşamına, modadan kişisel bakıma kadar geniş bir ürün yelpazesinde, Amazon güvencesiyle alışveriş yapmanın rahatlığını hala yaşayabilirsiniz. Seçili ürünlerde ve seçili kredi kartlarında peşin fiyatına 10 aya varan taksit seçenekleri ve Prime üyelerine özel hızlı ve ücretsiz teslimat seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca kampanyada 28 Kasım tarihine kadar Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan ve satıcısı Amazon.com.tr olan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak müşterilerinin Amazon hesabına tanımlıyor.

Müşterileri Amazon'un indirimlerine güveniyor

Bağımsız araştırma şirketi Veri Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği son 6 ayda online alışveriş yapan 1.537 kişinin katıldığı “Tüketici Gözünden İndirim Dönemleri ve Beklentileri Araştırması”nda kendi müşterilerine indirim konusunda en yüksek güveni sağlayan online perakendeci olarak en önde çıkan Amazon oldu. Amazon, kendi müşterileri arasında yüzde 83 ile “İndirimlerinde en güvenilir online perakendeci” olarak öne çıkıyor. Araştırmada Amazon'un, gerçekleştirdiği kampanyalarla kendi müşterileri arasında güçlü bir “değer algısı” oluşturduğu da ortaya çıktı. Aynı araştırmada ayrıca Amazon'un sunduğu kampanyalar kendi müşterileri arasında yüzde 86 oranında “gerçekten değerli” bulunuyor.

Prime üyelere özel: hızlı teslimat, sınırsız eğlencede

“Gülümseten Kasım” kampanyasında tüm Amazon.com.tr müşterileri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkânı bulurken Prime üyeleri de kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini yaşıyor.

Ücretsiz ve hızlı teslimat ayrıcalığı: Amazon Prime üyeleri, milyonlarca ürüne herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin 4 şehirde aynı gün, 37 şehirde ise ertesi gün gibi hızlı teslimat seçeneklerinin keyfini ek bir ücret ödemeden çıkarıyor. Randevulu teslimat ayrıcalığı ile Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini dilekleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

Amazon Prime ile az öde, çok gülümse: Amazon Prime üyeleri, kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Prime, üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği Prime Day ve Prime Alışveriş Festivali gibi kampanyalar ve daha pek çok özel fırsat sunuyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili market alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

“Ne izleyeceğim?” derdi sona eriyor: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile NBA maçları gibi özel yayınların yanı sıra Eşref Rüya, Dehşet Bey, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizinin de bulunduğu içerikleri Prime üyelik ücretine ilave ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Henüz Prime üyesi olmayanlar Amazon'un internet adresini ziyaret ederek Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyor ve Prime ayrıcalıklarından da yararlanmaya başlayabiliyor