Amber Çay'dan katma değerli üretime yatırım

Hüseyin GÖKÇE

Kiminin altın bileziğini sattığı, kiminin arazisini verdiği 20 kişinin 1989 yılında bir araya gelerek kurduğu Amber Çay, 20 ton olan yaş çay işleme kapasitesini 350 tona çıkardı. Bölge üreticisinin ürünlerini değerlendirmek amacıyla yola çıkan şirket, Giresun’un Tirebolu ilçesinde üretimin yüzde 40’ını sözleşmeli üretimle alıyor. Amber Çay, 25 milyon liralık yatırımla, beyaz çay, yarı fermente çay gibi katma değerli üretime geçecek.

Amber Çay’ın bölgedeki çay üreticilerinin mahsullerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla 1989 yılında kurulduğunu belirten kurucu ortaklardan Şevket Alaeddinoğlu, ilk dönemde günlük yaş çay işleme kapasitesinin 20 ton olduğunu bildirdi.

Zaman içinde şirketin büyüyerek ortak sayısını 67’ye yükselttiklerini söyleyen Alaeddinoğlu, işleme kapasitesinin 350 tona, kayıtlı çiftçi sayısının ise 5 bine çıktığını bildirdi.

Üretim yaptıkları Tirebolu Güce’de toplam 3 fabrika ile bölge çayının yüzde 40’ını ürettiklerini kaydeden Alaeddinoğlu ürünleri; TR 28, Eynesil ve Destan Çay olmak üzere üç marka halinde piyasaya sunduklarını söyledi.

Tıbbi aromatik bitkiler ve katma değerli çay yatırımı

Amber Çay olarak 25 milyon liralık yatırımla; yeşil çay, beyaz çay, sarı çay ve yarı fermente olmuş çay gibi daha katma değerli üretime de geçeceklerini dile getiren Şevket Alaeddinoğlu, ayrıca tıbbi aromatik bitki üretimi alanına da gireceklerini aktardı.

Alaeddinoğlu, ihracata yönelik hazırlıkları da olduğunu bildirirken, özellikle Türk Cumhuriyetlerine odaklandıklarının altını çizdi.

“Doğal Dükkan’da çalışanlar kâr payı alıyor”

Kişisel yatırımı olan Doğal Dükkan’dan da bahseden Şevket Alaeddinoğlu, bu şirketi kurarken de bir nevi bölgesel kalkınma hareketi gibi yola çıktığını kaydetti. Bölge halkının ürettiği hayvansal ürünler, sebze, meyve gibi ürünleri tüketicilerle buluşturduklarını ifade eden Alaeddinoğlu, yöresel yemekler ve kahvaltı hizmetlerinin de bulunduğundan bahsetti.

İstanbul Kavacık yanı sıra Giresun’da da iki şubeleri bulunduğunu vurgulayan Alaeddinoğlu, özel bir iş modeli uyguladıkları işletmede, çalışanların da kâr payı aldığını söyledi. Bu modelle birlikte çalışanlardan daha çok verim alındığını kaydeden Alaeddinoğlu, bir nevi imece sistemi uyguladıklarını anlattı.