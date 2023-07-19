Amperino, test sürüşlerine başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Şehir içi ulaşımda rahatlama sağlayacak Türkiye’nin citycar konseptli ilk elektrikli aracı Amperino, 2025 yılında seri üretime geçmek için çalışmalarına son sürat devam ederken önemli bir eşik aşıldı. 6 girişimcinin İnegöl’de hayata geçirdiği Amperino’nun test sürüşlerine başlandı.

Yolculuğuna 2021 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren firmaların şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere elektrikli araç üretmek için kolları sıvamasıyla birlikte, Amperino ismindeki SUV görünümlü elektrikli aracın marka tescilini almasıyla başlayan ve 6 sanayiciyi bir araya getiren süreçte yakın tarihte önemli bir gelişme yaşandı. Amperino’da çalışmalar hızla devam ederken, araç ile alakalı yol testlerine başlandı. Proje ortaklarından Haluk Özbek deneme sürüşlerini gerçekleştirdiği bir videoyu sosyal medyadan yayımlarken “3 yıldan beri çalıştığımız ve Ar-Ge’sine hazırlandığımız L-7 konsept elektrikli otomobil çalışmamız 40 kişilik Ar-Ge mühendisimizle oldukça ciddi yol kat etti. Seri üretime doğru ilerliyoruz. Büyük desteklerinden dolayı TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Proje ortaklarımıza, tüm teknoloji geliştirme mühendislerimize, tüm tedarikçilerimize müteşekkiriz” dedi.

İlk rota Cenevre

Tam şarjla 150 kilometre yol gidecek aracı A2 ehliyeti ile 16 yaşındaki gençlerde kullanabilecek. 3 kişilik olarak tasarlanan, Saloni Mobilya, Erhun Metal, Yol Mobilya, Lenova Mobilya, Orimak Makina ve İyon Mekatronik iş birliğinde üretilecek olan elektrikli araç, bakanlıktan 66 milyon liralık yatırım teşviki aldı. Amperino'nun Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2024 yılında sergilenmesi için çalışmalar da devam ediyor.