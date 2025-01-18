Anadolu Efes'te üst düzey atama

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., şirketteki görev değişikliğiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderdi. Açıklamada "2022 yılı Ocak ayından bu yana Grup Strateji, İçgörü ve İnovasyon Direktörü olarak görev yapan Sn. Serim Yıldırım, şirketimizdeki görevinden ayrılma kararı almıştır. 2022 yılı Mart ayından bu yana Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Sn. Özlem Safkan, Anadolu Efes Grup Pazarlama Direktörü olarak atanmış olup Anadolu Efes Türkiye Pazarlama Direktörlüğü sorumluluklarını da yürütmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Sn. Safkan, Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO'su Sn. Onur Altürk'e direkt ve Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Sn. Tugay Keskin'e endirekt olarak raporlayacaktır." denildi.

Özlem Safkan kimdir?

2004 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Özlem Safkan, kariyerine British American Tobacco'da başlamış ve burada çeşitli pozisyonlarda görev almıştır.

2007-2008 yılları arasında Marka Uzmanı, 2008-2010 yılları arasında Marka Müdürü ve 2010-2011 yılları arasında Grup Marka Müdürü olarak çalışmıştır. 2011-2013 yılları arasında Pazarlama Araştırmaları ve İçgörü Müdürü görevini üstlenmiş, 2013-2016 yılları arasında ise British American Tobacco Rusya'da Premium Markalar Direktörü olarak görev yapmıştır.

2016-2018 yılları arasında Türkiye ve Kuzey Afrika bölgelerinden sorumlu Strateji ve Planlama Direktörü olarak çalışmış, 2018-2020 yılları arasında aynı bölgede Markalar Direktörü pozisyonunu yürütmüştür.

2020-2022 yılları arasında ise Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika bölgelerinden sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. 2022 yılının Mart ayında Anadolu Efes Türkiye'ye Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır.