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Kayyum atanmıştı! Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması

Anadolu Efes, AB InBev Efes BV şirketinin Rusya operasyonlarına geçici yönetim atanmasına ilişkin gerekli adımların atılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Kayyum atanmıştı! Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
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Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş., Rusya operasyonlarına yapılan geçici atamaya ilişkini gerekli adımları atacağını açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 30 Aralık tarihinde Rusya'da şirkete geçici yönetim atandığı belirtildi.

Açıklamada. "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır. Bu durum ortağımız ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek, gerekli tüm adımlar atılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konuşa ilişkin gelişmelerini usulüne uygun şeilde kamuya duyrulacağı da dile getirildi.

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