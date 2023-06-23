Anadolu Isuzu, Kurumsal Yönetim Endeksine dahil oldu

Yıldız Pazarda işlem gören Anadolu Isuzu’nun Borsa İstanbul'daki (BİST) payları, Kurumsal Yönetim Endeksine dahil oldu.

Borsa İstanbul tarafından gelecek dönemde payların işlem göreceği pazarların belirlenmesine yönelik yapılan değerlendirme sonucu Anadolu Isuzu paylarının (ASUZU) Kurumsal Yönetim Endeksinde (XKURY) işlem görmesine karar verildi.

Kurumsal Yönetim Endeksi, Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu 10 üzerinden en az 8, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 7 olan şirketlerin paylarından oluşuyor.

Şirketlerin Yıldız Pazar'da katılmalarında belirleyici olan kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme notu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından veriliyor.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirleyici olan temel ilkeler ise adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk olarak sıralanıyor.

Buna göre, kurumsal yönetim derecelendirme notu, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüş olma özelliğini taşıyor.