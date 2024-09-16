Anadolu Isuzu tam elektrikli yeni modeli BIG.e'yi Hannover'da görücüye çıkardı

Anadolu Isuzu; otomotiv sektörünü bir araya getiren ve dünyanın sayılı taşımacılık fuarlarından biri olan IAA Transportation’a, ‘Son kilometre’ taşımacılığında üstün özelliklere sahip, tam elektrikli yeni BIG.e ile katılarak, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı.

“Yenilikçi yaklaşımlarımızla sektörümüzde fark yaratıyoruz”

Fuarda düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konu hakkında şunları söyledi. “40 yılı aşkın süredir devam eden kesintisiz büyüme yolculuğumuzda ürün çeşitliliğimizi geliştirerek yurtdışı pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Elektrikli araç vizyonumuz doğrultusunda, sıfır emisyonlu, sessiz, çevreci modeller üretiyoruz. Anadolu Isuzu’nun 40 yıllık deneyimini, mikro mobilite alanına taşıdık. Türkiye’de üretilen, Anadolu Isuzu mühendisleri ve tasarımcıları tarafından hayata geçirilen BIG.e, şirket tarihimizdeki en önemli atılımlardan biri ve ticari araçlardaki değişimin simgesi.

Eşsiz tasarımı ve üstün teknik özellikleriyle, sektörde oyunun kurallarını değiştirecek olan BIG.e, kompakt yapısı, yenilikçi elektrikli motoru ile bir küçük kamyon olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde test üretimini başarıyla tamamlayan araç, son kilometre taşımacılığı yapan firmaların ihtiyacına yönelik olarak pazara sunulacak.

Taşıma kapasitesi 1000 kg'ye kadar çıkıyor

BIG.e, geniş kullanıcı segmenti ile kamu hizmetlerinden özel sektöre, turizmden fabrika içi kullanımlara kadar çok çeşitli alanlarda kullanılabilir. Şehir içi taşımacılığında en çevreci çözümlerden biri olmaya aday olan BIG.e, hastaneler, üniversite kampüsleri, belediyeler, ecza depoları, market zincirleri, e-ticaret firmaları ve daha birçok sektörde, yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sunarak fark yaratacak. Bu çok yönlü kullanım alanı, BIG.e’nin esnaf ve KOBİ'ler gibi küçük işletmelerden, limanlar ve havalimanları gibi büyük işletmelere kadar her ölçekteki kullanıcı için ideal bir çözüm olmasını sağlayacak.

Yüksek manevra kabiliyeti ile şehir içi dar alanlarda önemli rol oynayacak olan BIG.e, yaklaşık 4 metreküp iç hacme kadar kargo hacmine, 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip. 9.4 kW gücünde elektrikli motoruyla BIG.e; üç farklı batarya kapasitesine sahip. 10,5 kWh kapasiteli batarya ile 100 km, 15,7 kWh batarya ile 135 km, 21 kWh batarya ile 170 km menzil sağlıyor.

Cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj

BIG.e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart duvar tipi priz ile şarj edilebilmesi ve 5 ila 9 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Ayrıca daha hızlı şarj etmek isteyen kullanıcılar için de beş farklı şarj çözümü bulunuyor.