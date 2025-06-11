Kapasitesini yükselten Düşlersan, İmişehir OSB’de yeni tesis kuruyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik metal şekillendirme ve plastik yan sanayi olarak hizmet veren Düşlersan Metal A.Ş., yeni yatırım hamleleriyle büyümesini sürdürüyor. 2021 yılından bu yana üretimini İmişehir OSB’de 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 24 bin metrekarelik alanda sürdüren şirket, ikinci fabrika yatırımını da yine aynı bölgede hayata geçirmeye hazırlanıyor. Düşlersan Metal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Düş, 7 bin metrekarelik ilave kapalı alan yatırımının 2026 yılında devreye alınacağını belirterek, “Şu anda mevcut kapalı alanımız dolmak üzere. Bu yıl devreye alacağımız bazı projelerle birlikte üretim kapasitemizi artıracağız. İmişehir OSB’de yer alan ikinci parselimizde ise 10 bin metrekare açık, 7 bin metrekare kapalı yeni bir tesis inşa ediyoruz. Bu tesis, farklı bir iş koluna hizmet verecek” dedi.

Montaj ve enjeksiyon yatırımları geliyor

Yeni yatırımların sadece fiziksel kapasiteyle sınırlı olmadığını açıklayan Fatih Düş, üretim proseslerine yönelik yenilikçi adımlar da attıklarını söyledi. Düş, “Bu yıl içerisinde enjeksiyon ve montaj hatlarına yönelik yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Sürekli gelişen müşteri beklentilerine daha hızlı ve kaliteli çözümler sunabilmek adına proses Ar-Ge’sine önem veriyoruz. Üretim hattımızda proses tasarımlarını geliştiriyor, rekabet gücümüzü artırmak için gerekli revizyonları yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Global rekabet ortamında özellikle Çin’in etkisinin arttığını vurgulayan Düş, bu baskıya karşı en büyük kozlarının üretim kalitesi ve proses mühendisliği olduğunu söyledi. Fatih Düş, sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda yerli makineleri tercih ettik ancak son yatırımlarımızda Çin makineleri ile aradaki maliyet farkı ciddi boyutlara ulaştı. Yerli üreticiyi desteklemek istesek de, maliyet baskısı tüm imalat sanayisini Çin’e yöneltiyor. Çinli firmaların Türkiye’de şirket satın almaya başlaması da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konu” diye konuştu.

Fransa, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’a doğrudan ihracat yaptıklarını belirten Düş, “Üretimimizin yaklaşık yüzde 30’u doğrudan, yüzde 70’i ise dolaylı ihracat kapsamında. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde global markalara hizmet veriyoruz. ISO 9001:2015 ve ISO 45001:2018 belgelerimizin yanı sıra, son olarak otomotiv için gerekli olan IATF 16949 kalite yönetim sistemini de devreye aldık” dedi.

“İstihdamı 150 kişiye çıkaracağız”

Yeni yatırımlarla birlikte istihdamı da artırmayı planladıklarını söyleyen Fatih Düş, şu anda 120 kişiden oluşan çalışan sayısının 150 kişiye çıkarmayı öngördüklerini ifade ederek, “İstihdamda yaşanan sorunlara rağmen bu hedefimizi koruyoruz. Çalışanların alım gücünde yaşanan sorunların çözümü için sanayicilere büyük sorumluluk düşüyor. Bu süreci hem çalışanlarımız hem de işletmemiz adına en sağlıklı şekilde yönetmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef verimlilik ve sürdürülebilirlik

Lazer kesim, presli metal şekillendirme, kaynak hatları, elektrostatik boya ve enjeksiyon üretim hatlarını barındıran modern makine parkurlarını sürekli gelişim ilkesiyle revize ettiklerinin altını çizen Fatih Düş, “Varlık gösterdiğimiz pazarlarda yüksek kalite, uygun fiyat ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla hizmet veriyoruz. Biz işimizin her aşamasında kaliteyi ve güveni ön planda tutuyoruz. Proses tasarımlarımızı müşteri verileri doğrultusunda geliştiriyor, imalatın her adımında verimlilik odaklı hareket ediyoruz. Bu yaklaşım sayesinde hem iç pazarda hem de ihracatta sürdürülebilir başarı sağlıyoruz” şeklinde konuştu.