GAP Film ve Medya, yapay zeka projeleriyle uluslararası alana açılıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Kurulduğu günden bu yana TRT başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşla önemli projelere imza atan GAP Film ve Medya, medya ve prodüksiyon alanındaki 15 yıllık yolculuğunu ikinci şube açılışıyla taçlandırdı. Şirket, Anadolu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan yeni şubesiyle Ar-Ge ağırlıklı projelerini artırırken, üretim süreçlerini tasarımla bütünleştirerek yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası pazara uzanmayı hedefliyor. Bugün geldikleri noktada özgünlük ve teknolojiyi birleştiren bir üretim kültürü oluşturduklarını belirten GAP Film ve Medya Kurucusu Ersen Çıra, “Kurulduğumuz günden bu yana yerel dinamikleri korurken, ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmayı başardık. Özellikle yapay zeka destekli görüntü ve ses içerikleriyle özgün işler üretme kapasitemizi ciddi ölçüde geliştirdik. Yeni dönemde ise bu teknolojik kabiliyetimizi ihracat kalemi haline getirmek istiyoruz. Görüntü sistemleri alanında dünya trendlerini yakalayarak üretim gücümüzü dış pazarlara taşıyacağız. Bu vizyonla faaliyete geçirdiğimiz ikinci şubemiz, sadece yeni işler üretme değil, aynı zamanda inovasyon merkezimiz olma yolunda önemli bir adım” diye konuştu.

Müzecilikte öncü içerik sağlayıcı

Medya ve prodüksiyon projelerinin yanı sıra müzecilik alanına yönelik görsel içerikler de geliştirdiklerinin altını çizen Ersen Çıra, bugüne kadar 15’in üzerinde müze projesinde aktif rol aldıklarını vurguladı. TTL Teknoloji ve Umay Müze gibi Ar-Ge şirketleriyle yürüttükleri iş birliği kapsamında Eskişehir’den İstanbul’a, Ankara’dan Afyonkarahisar’a kadar pek çok kentteki müze projelerinde içerik sağlayıcı olarak hizmet verdiklerini kaydeden Çıra, “Müze tasarım ve içerik geliştirme süreçlerinde sadece teknik değil, kültürel bir bakış açısı da sunuyoruz. Akademik danışmanlarla yürüttüğümüz projelerde, yapay zeka ile desteklenen görsel kurgular, ziyaretçilere etkileşimli bir deneyim sağlıyor. Bu da klasik müzecilik anlayışının ötesine geçmemize olanak tanıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki projelerle edindiğimiz deneyim, bizi alanda aranan bir içerik üreticisi haline getirdi” ifadelerini kullandı.

Kitle iletişim kampanyalarında deneyimi her geçen yıl artıyor

Siyasi ve sosyal kampanyalarla da güçlü bir portföy oluşturduklarına dikkat çeken Ersen Çıra, bugüne kadar 20’den fazla kampanyada etkin rol aldıklarını belirtti. Özellikle seçim dönemlerinde siyasi liderlerin iletişim stratejilerini yönlendiren projeler geliştirdiklerini anlatan Çıra, “Kitle iletişimi sadece doğru mesajı vermek değil, bu mesajı doğru zamanda ve doğru araçla ulaştırmaktır. Siyasi kampanyalar da buna örnek. Ürettiğimiz kampanyalar ile kitlelerin markalara karşı olan farkındalığının artması, siyasi liderlerin politika ve kitle iletişimlerinin planlanması konularında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Eskişehir’den doğan bir marka

Eskişehir’de kurulan ve insan kaynağını büyük ölçüde bu şehirden sağlayan bir firma olarak, şehrin marka kimliğine katkı sunduklarını vurgulayan Ersen Çıra, “Yetişmiş insan gücü, eğitim altyapısı ve kültürel çeşitliliği ile Eskişehir, bizim için sadece bir merkez değil, aynı zamanda bir ilham kaynağı. Eskişehirli bir firma olarak, bu şehirdeki projelerimizde edindiğimiz deneyimi ulusal düzeye taşımayı başardık” açıklamasında bulundu.