Anadolubank yeni yönetim kurulu üyelerini seçti

Türk bankacılık sektörünün saygın ve güçlü kurumları arasında yer alan Anadolubank’ın Yönetim Kurulu’na iki yeni üye seçimi gerçekleştirildi. Banka’da 25 yıldır görev yapan Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Merih Yurtkuran ve 26 yıl önce Banka’ya katılan Krediler İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı Ali Tunç Doröz Anadolubank Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Merih Yurtkuran kimdir?

Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği eğitimi alan Merih Yurtkuran, University of Michigan’da Kimya Mühendisliği dalında yüksek lisans yaptı. 1974-1977 yılları arasında ilaç sanayi sektöründe çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1977 yılında Garanti Bankası A.Ş.’ye katılarak bankacılık kariyerine başladı. 1977-1987 yılları arasında Garanti Bankası A.Ş.’de Dış İlişkiler Müdürü ve Londra Temsilcisi olarak görev alan Yurtkuran ardından sırasıyla Emlak Bankası A.Ş., Turkish Bank A.Ş. ve Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş.’de Uluslararası Bankacılık alanında üst düzey yönetici olarak çalıştı. 1999 yılında Danışman unvanıyla Anadolubank A.Ş.’ye katıldı. Yurtkuran, 2000 yılından bu yana Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Anadolubank’taki görevini başarıyla sürdürdü.

Ali Tunç Doröz kimdir?

Eğitimini, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye Bölümü’nde tamamlayan Ali Tunç Doröz, çalışma hayatına 1982 yılında Osmanlı Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1982-1998 yılları arasında Banka’nın Şube ve Genel Müdürlüğü’nde Krediler Ticari Tahsis Birimleri’nde Müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Krediler Tahsis Müdürü olarak Anadolubank A.Ş.’ye katılan Doröz, 2012-2016 yılları arasında Krediler Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2016 yılında Krediler İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Doröz, 8 yıl boyunca görevini başarıyla sürdürdü.