Anadolubank’ta iki üst düzey atama gerçekleşti. Bankanın Ticari ve KOBİ Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna daha önce Anadolu Finansal Kiralama’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Levent Burak Hakgüden, Operasyon Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise bankacılık mevzuatının gelişimi için birçok önemli projeye imza atan Remzi Süha Dede atandı.

Levent Burak Hakgüden hakkında

Levent Burak Hakgüden, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 1998 yılında Aselsan’da başlayan Hakgüden, bankacılık kariyerine ilk adımını 2000 yılında Dışbank’ta attı. 2002-2017 yılları arasında sırasıyla Citibank, İş Finansal Kiralama, Citibank Finansal Kiralama ve TEB/BNP Paribas Finansal Kiralama’da çeşitli pozisyonlarda görev alan Hakgüden, 2017-2023 yılları arasında Anadolu Finansal Kiralama Genel Müdürlüğünü başarıyla yürüttü.

Remzi Süha Dede hakkında

1984 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Remzi Süha Dede, 1986 yılında aynı üniversiteden Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1988 yılında Akbank Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Remzi Süha Dede, 1994-2015 yılları arasında bankanın Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyon biriminde Müdür yardımcısı, Müdür ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2008-2013 yılları arasında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VOB) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri yapan Dede, 2017-2023 yılları arasında uzmanlık alanlarıyla ilgili bilirkişilik ile Risk Yönetiminde Türev Araçlar ve SPL kapsamındaki Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 sınavları için eğitmenlik yaptı.

Kariyeri boyunca yenilikçi uygulamalar ile çok sayıda projenin uyarlama ve gelişmesine liderlik eden Dede, Türkiye Bankalar Birliği bünyesindeki çeşitli çalışma gruplarında aktif görev alarak mevzuatın gelişimine katkı sağladı. Remzi Süha Dede Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar lisanslarına sahiptir.