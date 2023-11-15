‘Anında Bitiyo’ BİM raflarında yerini aldı

Sağlıklı atıştırmalık pazarına yeni bir oyuncu dahil oldu. Kuru kavrum kaplama leblebi ve fıstık markası olarak öne çıkan Anında Bitiyo, BİM raflarında satışa sunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Anında Bitiyo CEO’su Alper Ceylan, “Doğal ve sağlıklı beslenmeye verdiğimiz önemi her zaman vurguluyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin birçok noktasındaki müşterilere ulaştırıyoruz. BİM ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile başlangıçta Çıtır Ceviz, Kakaolu Susamlı Çiğ Fıstık ve Çıtır Ceviz’den oluşan özel serimizi satışa sunduk. Ancak kısa zaman sonra 7 ayrı segmentte 32 çeşitten oluşturduğumuz tüm ürünümüzü satışa sunmayı hedefliyoruz. Amacımız, doğal ve sağlıklı atıştırmalıkları herkesle buluşturmak, beslenme alışkanlıklarınızı daha lezzetli ve sağlıklı bir yöne çevirmenize yardımcı olabilmek. BİM ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu hedefimize ulaşmamız adına büyük bir adımı temsil ediyor. Önümüzdeki yıl içinde satış noktası ağımızı genişletecek önemli adımlar atacağız. Kısa zamanda gördüğümüz yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Yüzde 100 yerli ürünlerimizi sektörde yeniliklere imza atarak geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz.” dedi.