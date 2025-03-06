Ankara Hasanoğlan'da kurduğu tesisle 15 bin dolarlık ithal mobilyaya kafa tutuyor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Pandemi ile birlikte bahçe mobilyalarına yönelik artan talebi gören Mustafa Karaca’nın Ankara Hasanoğlan’da kurduğu ahşap bahçe mobilyası üretim tesisi, 4 yılda Avrupa’nın en büyük hacimli üretim merkezine dönüştü.

Toplam 15 bin m2 alanda yaptığı ahşap bahçe mobilyası üretimiyle 15 bin dolara ithal edilen dünya markalarına kafa tutan Karaca’ya işbirliği teklifleri de artmaya başladı. Son olarak dünyanın en büyük mobilya perakende zincirlerinden bir firma işbirliği için başvurdu. EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Wood Garden A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karaca, kısa süre içinde 10 ülkeye ihracat yapan bir noktaya geldiklerini, yeni hedeflerinin Avrupa’ya ihracat olduğunu bildirdi. Karaca, buna karşılık üretimi çok zor olan ahşap mobilya ihracatının maliyetinin de yüksek olduğunu, kur baskısının ihracatı kısıtladığını aktardı.

Balıkçılık sektörü yanında inşaat alanında da projeler geliştirirken, 11 yıl önce mobilya sektörüne de adım attığını belirten Mustafa Karaca, ilk olarak Ankara Siteler’de 2 bin 500 m2 alanda bir üretim tesisi kurduğunu söyledi. Ardından aynı bölgede 4 tane satış mağazası açtıklarını ifade eden Karaca, pandemi döneminde bahçe mobilyalarına artan talebin kendilerini bu alanda da yatırıma yönelttiğini kaydetti. Siteler’deki alan yeterli gelmeyince Hasanoğlan’da 24 bin m2 arazi satın aldıklarını vurgulayan Mustafa Karaca, 15 bin m2 kapalı alana 200 milyon liralık yatırımla Türkiye ve bölgenin en büyük ahşap bahçe mobilyası üretim tesisi kurduklarını dile getirdi.

“Pahalı ithal markalarla rekabet ediyoruz”

Masif üretimin çok zor olduğunu, ağacın pahalı olması sebebiyle maliyetin de yüksek olduğunu vurgulayan Karaca, tesiste 80 kişi istihdam ettiklerini belirtti.

Yakında alüminyum parçaların üretimine de başlayacakları bilgisini veren Mustafa Karaca “İhracatta önemli bir noktaya doğru gidiyoruz, kur seviyesi ihracatı azalttı. Ahşap mobilya 2500 dolar Euro bandında. Avrupa pazarı için lojiktik, montaj, teslimat vs işin içine girince rantabl olmuyor. Şu an için ihracat biraz yavaşladı” dedi.

İhracatta yaşanan sorunlara rağmen iç piyasada ulaştıkları üretim kalitesiyle 15 bin dolarlık ithal marka mobilyalarla rekabet edebildiklerinin altını çizen Karaca, el üretimi ahşap mobilyada 200’ün üzerinde çeşit bulunduğunu söyledi.

“Önceleri bahçelerde eski mobilyalar kullanılıyordu”

Önceleri evlerdeki eski mobilyalar bahçelerde kullanılırken, pandemiyle birlikte sektörün evrim geçirdiğini, özgün üretimlere olağanüstü bir talep oluştuğunu hatırlatan Mustafa Karaca, basit plastik ürünlerle geçiştirilen sistemin, şimdi evlerin en önemli argümanlarından birisi haline geldiğini bildirdi.

Mustafa Karaca, fabrikada yaptıkları üretimin, yıllarca, güneş ve yağmura dayanıklılık özelliğine sahip olduğunu kaydetti.

“70 yaşında bile çalışanımız var”

Mobilya sektöründe, usta, kalfa, çırak ilişkisinin neredeyse bitme noktasına geldiğini vurgulayan Karaca, şu anda 80 kişilik istihdamları bulunduğunu söyledi. Karaca yetişmiş eleman bulmakta güçlük çekerken, hâlen yaşı 70’in üzerinde olan ustaların fabrikada çalışmayı sürdürdüğünü aktardı.

“Uluslararası bir zincir ile görüşme sürüyor”

Dünyaca ünlü ve çok sayıda ülkede zincir mağazalara sahip bir marka ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini veren Mustafa Karaca, ormanların sürdürülebilirliğiyle ilgili, kesilen ağaç kadar ağaç dikildiğini gösteren özel bir belgeye sahip tek firma olduklarını belirtti.