Apple, iPhone’lara yapay zeka için Google ile görüşüyor

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone’larda Google yapay zeka teknolojisi Gemini kullanılması için görüşmeler yapıyor. Bloomberg’de konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre görüşmelerdeiPhone yazılımlarına bu yıl gelecek yeni bazı özelliklerde Google’ın Gemini teknolojisinin lisanslanması değerlendiriliyor.

Nihai bir anlaşmanın Apple’ın hazirandaki yıllık developer konferansından önce açıklanması beklenmiyor. Ayrıca şirket geçtiğimiz aylarda ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile de bazı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Olası bir anlaşma Google’ın yapay zeka hizmetlerini 2 milyarın üzerinde aktif Apple aygıtlarında kullanılmaya başlamasını sağlayarak Microsoft destekli rakibi OpenAI karşısında rekabet gücünü artırabilir.

Apple CEO’su Tim Cook geçtiğimiz ay şirketin üretken yapay zeka alanına ciddi yatırımlar yaptığını ve yılın ilerleyen dönemlerinde bu teknolojinin kullanımına ilişkin planlarını açıklayacağını söylemişti.

Bloomberg’de yer alan habere göre Apple’ın iPhone’lara gelecek yeni yazılım iOS 18’de kendi AI modellerini de kullanmayı planlıyor ancak görseller oluşturmak ve basit komutlarla makaleler yazmak gibi fonksiyonları içeren yapay zeka teknolojileri için bir partner arayışında.

Haberin ardından Alphabet hisseleri ABD borsaları açılışı öncesinde yüzde 3 yükselirken, Apple hisselerinde de yüzde 0,5’lik bir yükseliş görüldü.

Google ocak ayında Apple’ın Güney Koreli rakibi Samsung ile Galaxy S24 akıllı telefon serisinde kullanılmak üzere generatif yapay zeka teknolojisinin kullanılması için anlaşmıştı.