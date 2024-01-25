Apple’dan bir ilk: Çin'de liderliği ele geçirdi

Dünya çapındaki güç değişimi, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de de yaşanıyor. Apple, 2023 yılında yüzde 17,3'lük rekor pazar payı ile Çin'de ilk kez lider akıllı telefon şirketi oldu.

Honor, yüzde 17,1’lik pay ile ikinci sırada yer alırken, OPPO yüzde 16,7’lik pazar payı ile üçüncü, Vivo yüzde 16,5’lik pazar payı ile dördüncü, Xiaomi ise yüzde 13,2’lik pazar payı ile beşinci oldu.

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'ın ön verilerine göre, Çin'de akıllı telefon sevkiyatları 2023 yılında 271,3 milyon adet olarak gerçekleşti. 2022 yılına göre yüzde 5’lik düşüş yaşanırken, yumuşak ekonomik toparlanma ve zayıf tüketici duyarlılığından kaynaklanan son 10 yılın en düşük hacmi oldu.

Çin akıllı telefon pazarı zorlanmaya devam etse de, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 73,6 milyon adetlik sevkiyatla yıldan yıla yüzde 1,2'lik bir büyüme kaydederek toparlanmaya doğru ilerliyor. Birinci ve üçüncü kademe şehirlerdeki dirençli üst düzey tüketiciler, amiral gemisi ürünlere olan talebi artıran temel itici güçler oldu. Yanı sıra düşük ve orta sınıf cihazlara olan talep zayıf kalırken, Çin'deki akıllı telefon pazarının yarısından fazlasını temsil ettikleri için pazarın genel büyümesini engelledi.

“Muazzam bir başarıya işaret ediyor”

IDC Çin Müşteri Sistem Araştırması kıdemli araştırma analisti Arthur Guo, "Apple'ın 2023'te, özellikle Huawei'nin yenilenen rekabeti ve yumuşak harcama duyarlılığı ışığında en üst sıraya tırmanması, Apple için muazzam bir başarıya işaret ediyor. Apple bunu, talebi canlandıran üçüncü taraf kanallarındaki zamanında fiyat promosyonları sayesinde başardı. Bu arada Honor, kanal ortaklıklarındaki iyileşme ve çok yönlü ürün stratejisi sayesinde 2 numaralı konumunu korudu ve başarılı katlanabilir serisiyle üst uçta, birkaç popüler modeliyle de alt-orta aralıkta yer aldı." diye konuştu.



IDC Asya/Pasifik İstemci Cihazları Kıdemli Araştırma Müdürü Will Wong ise, "2023’ün dördüncü çeyreğinde gözden kaçırmamamız gereken önemli bir nokta, Huawei'nin iki yıldan uzun bir süre sonra İlk 5 sıralamasına geri dönmesiydi. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında hiçbir satıcı ilk 5'teki yerini kaybetmek istemeyeceği için bu durum rekabeti daha da kızıştıracak." değerlendirmesini yaptı.