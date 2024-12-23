Ar-ge ve inovasyonda vites büyüten Odine sektöründe en hızlı büyüyenler arasına girdi

Aralık ayında telekom sektörünün en etkili yayın kuruluşlarından olan İngiltere merkezli Capacity Media’nın 20 Top Telco Vendors Power List’te iki yıl üst üste yer alan ilk ve tek Türk şirketi olma başarısını gösteren Odine, Deloitte Teknoloji Fast 50 programı kapsamında da Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına girdi.

5G/6G altyapılarında yapay zekâ odağı

2024 yılı boyunca Ar-Ge ve inovasyon alanında başlattıkları atılım hamlesinde önemli adımlar attıklarını ifade eden Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Burak, “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz stratejik atamalar ve uluslararası iş birlikleriyle, büyüme stratejimizi Ar-Ge yatırımlarıyla destekliyor ve sektörün geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz. Gelecek vizyonumuzu hayata geçirmek adına 5G ve 6G teknolojileri üzerinde çalışırken, kendimize net stratejiler ve somut hedefler belirledik. Bu hedefler arasında, yapay zekâ alanındaki çalışmalarımızla tam otonom (zero-touch) ağ altyapı çözümleri geliştirmek ve telekomünikasyon sektöründeki deneyimimizi farklı alanlara taşıyarak küresel ölçekte lider bir teknoloji şirketi olmak yer alıyor.

Bu doğrultuda, 5G ve 6G özel ağ iletişim altyapılarına entegre edilebilen, yapay zekâ destekli bir orkestrasyon ürünü geliştirme çalışmalarına odaklandık. Bu hizmet ve çalışmalarımızla, ülkemizin milli ve güvenli iletişim altyapısının geliştirilmesine de katkıda bulunacağız ve ürettiğimiz bu çözümleri uluslararası pazarlara taşıyarak Türkiye ekonomisine değer katacağız” diye konuştu.

Vizyoner yatırımlar finansal verilere doping olacak

23 ülkeye yaptıkları ihracat ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldıklarını dile getiren Odine Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Alper Tunga Burak finansal performansa ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Odine olarak üçüncü çeyrekte net satış gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artırarak 504,7 milyon TL’ye çıkardık. Brüt kârımız yüzde 173 artışla 190,2 milyon liraya ulaşırken, FAVÖK ise yüzde 137 yükselerek 120,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin brüt kâr marjı ise yüzde 37,7 oldu. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz kapsamında Odine’in hem yerel hem de global pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yatırımlarımızın sonuçlarını 2025’te görmeye devam edeceğiz.”