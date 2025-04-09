Arabica Coffee House, diyabet dostu ürün geliştirme adımlarını atıyor

Diyabetli misafirleri için özel menüler hazırlamaya başlayan Arabica Coffee House, sağlıklı beslenmeyi destekleyen yeni ürünlerini yakın zamanda menüsüne eklemeyi planlıyor. Bu girişim, sadece ürün geliştirmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda diyabet farkındalığını artırmaya yönelik projeler ve iş birliklerini de içeriyor.

Arabica Coffee House'un gıda üretim tesisi Tastopia ve sos, püre, şurup üretim tesisi Bonfesta, diyabet dostu ürünlerin geliştirilmesi için gıda mühendisleri ve şeflerle yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Marka, menüsünü tatlılardan tuzlu atıştırmalıklara, şeker ilavesiz içeceklerden özel tariflere kadar birçok ürün diyabet dostu olacak şekilde yeniden şekillendiriyor.

Diyabetli bireylerin sosyal yaşamını destekleyecek çözümler sunuluyor

Kahvenin doğru tüketildiğinde diyabet riskini azaltıcı etkisi olduğunu vurgulayan Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın “Bizim sloganımız ‘Fark yarat, öncü ol.’ Bu anlayışla diyabetli misafirlerimiz için de bir sorumluluk üstlendik. Onların rahatça vakit geçirebileceği, gönül rahatlığıyla yiyecek ve içecek tüketebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Şirket olarak bu konuda pozitif ayrımcılık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimiz potansiyel bir diyabet adayıyız ve sağlıklı yaşam hepimizin ortak meselesi. Diyabetli misafirlerimizi hem sosyal anlamda hem de sağlık açısından destekleyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreci sahiplenerek ilerliyoruz. Fabrikamızda şeflerimiz, diyabet hastalarının güvenle tüketebileceği özel ürünler üzerinde çalışmalara başladı. Tatlılardan tuzlu atıştırmalıklara, kasa önü ürünlerinden özel içeceklere kadar birçok yeni ürün menümüze dahil olacak. Ürün geliştirme ekibimiz, tip 1 ve tip 2 diyabetli misafirlerimizin rahatlıkla tercih edebileceği lezzetli ve sağlıklı alternatifler hazırlıyor. Amacımız, diyabetli bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştırırken, onlara sağlık açısından da güven veren bir deneyim sunmak” ifadelerini kullandı.

Kahve üretim ve sunum süreçlerindeki kalite standartlarını daha da artırmayı planlayan Arabica Coffee House, sağlıklı kahve tüketimi konusunda da öncü bir yaklaşım benimsiyor. Marka, yeni dönem stratejisi kapsamında diyabet farkındalığını artıracak projeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri de geliştirmeye hazırlanıyor.

Yakın zamanda menüsüne ekleyeceği özel ürünlerle diyabetli bireylerin hem sağlıklı hem de keyifli bir kahve deneyimi yaşamasını hedefleyen Arabica Coffee House, sosyal yaşamda herkese daha fazla alan açan bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor.