Aramco’dan hisse alımı: Horse Powertrain’a ortak oluyor

Aramco, yeni küresel güç aktarma sistemi çözümleri şirketi olan Horse Powertrain Limited'in yüzde 10'luk hissesini, her bir şirket yüzde 45 hisseye sahip olacak şekilde Renault Group ve Geely'den eşit oranda satın alacak. Düzenleyici onayların alınması da dahil Aramco'nun ödeyeceği tutar, 7,4 milyar euroluk işletme değerini baz alıyor.

Gerçekleştirilen yatırım, daha sürdürülebilir mobilite çözümlerinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi yoluyla Aramco'nun küresel enerjiye geçişine katkısını artıracak. Anlaşmalar ayrıca Aramco ve Valvoline'ın Horse Powertrain Limited içten yanmalı motorların (ICE) performansını ortaklaşa geliştirecek teknolojiler, yakıtlar ve yağlayıcılar konusunda işbirliği düzenlemelerini de içeriyor.

Aramco, Renault Group ve Geely, otomotiv endüstrisinin başarılı bir şekilde karbondan arındırılmasının yüksek verimli içten yanmalı motorlar (ICE), şanzımanlar ve hibrit güç aktarma organları, daha düşük karbonlu sentetik yakıtlar ve hidrojen gibi alternatif yakıtlar ile araç elektrifikasyonu da dahil olmak üzere çeşitli teknolojilerin bir kombinasyonunu gerektireceği görüşünü paylaşıyor.

Horse Powertrain Limited'in misyonu, ultra düşük emisyonlu yeni nesil teknolojilere ve Aramco'nun sentetik yakıtlar, hidrojen ve ICE optimizasyonu üzerine araştırmaların yürütüldüğü küresel AR-GE merkezleri ağına öncülük etmek olurken, bu ağın uzun vadeli sürdürülebilir ve erişilebilir karbondan arındırılmış çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştırması bekleniyor.

"Sektörümüzün karbondan arınmasını ileriye taşıyacak"

Konuya ilişkin açıklama yapan Aramco Teknoloji ve İnovasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmad Khowaiter, Geely ve Renault ile hem motor hem de yakıt teknolojilerinde ilerlemeleri desteklemek için ortak uzmanlıklarından ve kaynaklarından yararlanmayı planladıklarını belirtti.

Khowaiter, yeniliğe güçlü bir vurgu yaparak amaçlarının hem araç üreticilerinin hem de sürücülerin ihtiyaçlarını karşılarken taşımacılık emisyonlarını azaltabilecek çözümler sunmak olduğunu belirterek,"Bu yatırımla bağlantılı olarak Valvoline ile Horse Powertrain Limited, Renault Group ve Geely arasında uzun vadeli ortaklığı güvence altına alarak, aynı zamanda Aramco'nun küresel düzeyde hem değer yaratma hem de değer yakalama yeteneğini de ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Renault Group CEO’su Luca de Meo da yeni yollar açmak ve yenilikçi çözümler bulmak için en iyi oyuncuların güçlerini birleştirmesi gerektiğini aktararak, "Bugün Aramco'yu Horse Powertrain Limited'in stratejik ortağı olarak kabul ettiğimizde olan da tam olarak budur. Hibrit teknolojilerin geleceğini yeniden keşfedecek bir rüya ekibi doğuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Li, net sıfır emisyona ulaşmak için küresel sinerjilerin yanı sıra çok yönlü teknolojik çözümler ve uzmanlık paylaşımı da gerekeceğini vurguladı.

Li, "Aramco'nun yakıt teknolojilerindeki desteği ve uzmanlığıyla Horse Powertrain Limited, metanol ve hidrojen gibi düşük karbonlu ve karbonsuz yakıt teknolojisi çözümlerine öncülük etmede lider rolünü daha da güçlendiriyor." açıklamasında bulundu.

Horse Powertrain Limited CEO'su Matias Giannini, Aramco'nun Horse Powertrain Limited'e katılmasından mutluluk duyduğunu kaydederek, "Sentetik yakıtlar ve hidrojen konusundaki uzmanlıkları, sektörümüzün karbondan arınmasını ileriye taşıyacak, son teknoloji ürünü, düşük emisyonlu güç aktarma organları çözümleri sunmamız açısından bizim için harika bir ortak olmalarını sağlıyor. Birlikte otomotiv sektöründe inovasyon için yeni ölçütler belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.