Arctech ile Alpon Enerji arasında iş birliği

Dünyanın önde gelen güneş takip, raf ve BIPV çözümleri sağlayıcısı Arctech, Türkiye’de Alpon Enerji ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma, Alpon Enerji’nin Arctech’e değerli bir ortak olarak hizmet edeceğini, proje yönetimi, lojistik destek, yerel fırsatların araştırılması ve belirlenen bölgelerdeki ürünler için kurulum denetimi ve devreye alma yardımı da dahil olmak üzere teknik hizmetler sunacağını öngörüyor.

Alpon Enerji Genel Müdürü Numan Emre İnceöz, "Şirket farklı coğrafyalara özel sağlam ve güvenilir ürün çözümleri de sunuyor. Ortaklığımızın Türkiye ve komşu ülkelerde güneş enerjisi pazarında karşılıklı büyümeyi sağlayacağına olan inancım tamdır. Alpon Enerji olarak Arctech ile iş birliği yaparak, 8 yıllık sektör tecrübemizi kullanarak ve bölgesel taleplere özel çözümler sunarak yeni ufuklara doğru kararlı adımlar atıyoruz" dedi.

Arctech MEA & APAC İş Desteği Genel Müdür Yardımcısı Franklin Hoo, "Türkiye’de Alpon Energy ile ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.