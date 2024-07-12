Arıkan Otomotiv'e çifte ödül

ESKİŞEHİR - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin önde gelen üreticilerinden Arıkan Otomotiv, global çapta iki ödül kazandı.

Yeni nesil elektrikli araçlarda kullanılan e-latch (elektronik kilit) gibi birçok inovatif ürün geliştiren Arıkan Otomotiv, son yıllarda otomasyon yatırımlarını sürdürerek ürün gamına yeni ürünler eklemeye odaklandı. Yeni nesil otomobillere yönelik teknolojik ürünler üreten firma, kilit sistemleri konusunda Toyota ile iş birliğini geliştirdi. Ayrıca Türkiye'de üretilen ilk yerli otomobil olan Togg için kaput kilidi ve yan kapı menteşesi üreten şirket, dünyada üretimi yapılan birçok otomotiv markasına ürünlerini gönderiyor.

27 Haziran 2024 tarihinde Toyota Motor Avrupa tarafından Brüksel’de düzenlenen törende iki prestijli ödül kazanan Arıkan Otomotiv, Core Grup 7 olarak "En İyi Core Grup Ödülü"nü ve "En İyi TBP Projesi" Pan Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandığını duyurdu. AR-GE ve üretimdeki başarılarına ek olarak proje yönetimi alanında da üstün performans gösteren şirket, geçen yıl Toyota tarafından verilen Proje Yönetimi Gümüş Ödülüne layık görülmüştü.