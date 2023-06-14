Arkopa Ahşap Panel, Avrupa ve Amerika’da büyüyecek

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

ABD ve Kanada da kayda değer büyüme gerçekleştiren Arkopa Ahşap Panel, Amerika ve Avrupa kıtalarındaki varlığını güçlendirecek.

Mobilya, dekorasyon ve inşaat endüstrisine yan sanayi hizmeti veren Arkopa Ahşap Panel, pandemide yakaladığı ivmeyi kaybetmemek ve üzerine çıkmak için ihracat odaklı çalışmalara başladı. Arkopa Ahşap Panel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı R. Onur Kılıçer, “70’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. İngiltere, ABD ve Kanada da kayda değer bir büyüme gerçekleştirdik. Özellikle Amerika ve Avrupa kıtaları bizim için son derece ehemmiyetli hale geldi. Pandemi zamanında yakalanan ivmenin kaybedilmemesi ve artarak devam edebilmesi için rekabet avantajı sağladığımız pazarlara daha fazla odaklanacağız. Ar-Ge çalışmalarımız ve kadromuzun sektörü yakından takip etmesi sayesinde her geçen gün yenilenen pazarlardaki ihtiyaçlara uygun yeni ürünleri portföyümüze ekliyoruz. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki mevcut pazar payımızı artırma hedefimizin yanı sıra Kuzey Amerika pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve yeni ticari bağlantılar oluşturmak istiyoruz. Buna ek olarak Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki inşaat ve iç mekan dekorasyonundaki gelişime daha fazla katkı vererek projelerde aranan bir partner olmak için de kendimizi dekoratif ürün üretimi konusunda sürekli olarak geliştiriyoruz. Yeni Melamin pres hattımız, softform kapak hattımız, duvar paneli ve akustik panel hatlarımız bu amacımıza hizmet edecek niteliktedir” dedi. İhracatta özellikle İtalya, İspanya, Avusturya ve Almanya ile rekabet ettiklerini de aktaran Kılıçer, bu ülkelere göre teknolojik donanım ve insan kaynağı bakımından güçlü olduklarını paylaştı.

1,5 milyon dolarlık GES yatırımı yaptı

2003 yılında Kayseri OSB de kurulan Arkopa Ahşap Panel, modern makine parkurları, kalite ve hizmet sürdürülebilirliği, sürekli gelişim anlayışı ve sürekli kendini geliştiren uzman kadrosu ile sektöre hizmet veriyor. Geniş ürün yelpazesi, farklı tarzlara uygun seçenekleri, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla sektörde öne çıkan Arkopa Ahşap Panel, yurtiçinin yanı sıra global pazarda da 5 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Müşteri portföyüne her yıl yeni firmalar eklediklerini paylaşan Onur Kılıçer, pazarlama faaliyetleri ve hizmet anlayışı ile her geçen yıl cirolarını artırdıklarını ve 300’e yakın çalışan ile istihdama da katkı sağladıklarını söyledi. 23 bin metrekarelik kapalı alanı ile üretim faaliyetlerini yürüten Arkopa Ahşap Panel, toplamda 1,5 milyon doların üzerinde yatırımla fabrika binası üzerine 1.650 kwp gücünde GES kurdu. Aylık ortalama 300 bin kw’ın üzerinde enerji üretiyor. Firma ayrıca, yeşil dönüşüm ve otomasyon yatırımlarına da devam ediyor.