Armatür sektörü ihracatı 3 milyar dolara dayandı

Armatür, valf, vana musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektörü ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemi ihracat rakamları açıklandı. Sektör ağustos ayını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artışla 340,5 milyon dolar ihracatla tamamlarken, benzer şekilde Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 2 artışla 2,6 milyar dolara ulaştı. Birim fiyatlarındaki artış devam ederek, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,45 artarak kilogram başı 6,13 dolar oldu.

En fazla ihracat Almanya'ya

2023 yılı ağustos ayında Almanya 42,6 milyon dolar ihracatla ilk sırada yer alırken, sıralamanın devamında 21,2 milyon dolar ihracatla Rusya ikinci sırada ve Irak 13,9 milyon dolar ihracatla 3. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayına kıyasla Azerbaycan’a ihracat, yüzde 53,53 artışla 10,5 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladı.

Merkez Bankası'ndan ihracat hamlesi

Açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, "Avrupa’da büyüme oranlarının düşmesi ve yaşanan durağanlık ihracat kanallarında bizleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ancak Merkez Bankası’nın ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar TL'ye yükseltmesi ve günlük limit artışının temmuza göre 10 katına ulaşması biz ihracatçılar açısından oldukça sevindirici olmuştur. Ayrıca OVP’de büyümeden taviz verilmemiş olması ihracat odaklı büyümeyi gerektiriyor. Ekonomi politikalarında sürdürülebilir ihracat için yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla, ihracatçının ve sanayicinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedeflerimize ulaşmada büyük katkı sağlayacaktır." dedi.