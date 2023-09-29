Kalyon PV'den istihdamı artırma hedefi

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Türkiye’de enerji sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliği için enerji yönetimi yol haritasında yerel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını savunmanın birincil öncelik olduğunun altını çizen Kalyon PV Genel Müdürü Ersan Tüfekçi, Kalyon PV’nin de yenilenebilir enerji yatırımlarına büyük önem verdiğini bildirdi.

Özellikle yüzde 80’in üzerinde bir yerlilik oranıyla ürettikleri güneş panellerinin ülkenin enerji ihtiyaçlarını karşılamasını amaçladıklarını söyleyen Tüfekçi, yenilenebilir enerji sistemlerinin, fosil yakıtların neden olduğu olumsuz etkileri azaltmada kritik bir rol oynadığından bahsetti. Tüfekçi, yenilenebilir enerjinin gelecekte sektörü domine edeceğini ancak bunun geleceğinin ise enerji depolama teknolojileri ve ağ altyapısının gelişimi gibi faktörlere bağlı olduğunu anlattı.

Enerji verimliliği teknolojilerinin ekonomik, toplumsal ve sürdürülebilir kalkınma açısından birçok fayda sağladığını bildiren Ersan Tüfekçi, bunun bir parçasının da kaynakların doğru ve etkin kullanılması olduğunu aktardı.

“Dünyanın ilk ve tek entegre tesisi”

Kalyon PV’nin güneş enerji alanında dünyanın sayılı fotovoltaik panel fabrikalarından birisine sahip olduğunu dile getiren Tüfekçi, bünyelerindeki 4 fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olma unvanını da ellerinde bulunduklarını söyledi.

Yatırımın 3. Fazını hayata geçirerek toplam kapasiteyi 2 GW’a çıkardıklarını kaydeden Tüfekçi, yerli ve milli olarak ürettikleri güneş panellerinin dünyanın en büyük GES’lerinden birisi olan Kalyon Karapınar GES’de kullanıldığını aktardı.

Tüfekçi; Kalyon Enerji’nin kurmakta olduğu Niğde, Şanlıurfa ve Gaziantep’teki güneş enerjisi santrallerine panel tedariki sağladıklarını ifade etti.

Ar-Ge merkezi bünyesinde 60’a yakın proje yürüttüklerini dile getiren Ersan Tüfekçi, “Karbon ayak izinin azaltılması, yenilikçi ve yüksek verimli FV teknolojileri temel araştırmaları, maliyet düşürme, performans artırma, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, yerlileştirme, tedarikçi ve yan sanayi geliştirme, güç elektroniği, enerji depolama, ileri test ve ölçüm teknikleri ve ticarileştirme çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

Tüfekçi, tarım alanında güneş enerjisi kullanımını artıran agrivoltaik GES uygulamaları çalışması ile uluslararası 14 paydaşın yer aldığı bir projenin koordinatörlüğünü yürüttükleri bilgisini verdi.

Kuruldukları 2020 yılından bu yana kapasitelerini sürekli artırdıklarını söyleyen Ersan Tüfekçi, 2 bin 500’ün üzerinde olan istihdamı 2023 sonuna kadar 3 bine çıkarmayı öngördüklerini, ayrıca bünyelerindeki Solar Akademi aracılığıyla sektöre insan kaynağı yetiştirilmesine de katkı sağladıklarını belirtti.

“HES’te deniz tabanlı projeler de geliştirilebilir”

HES’lerin temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olarak öne çıkarken gelecekte de enerji portföyünün önemli bir parçası olmaya devam edeceğini anlatan Ersan Tüfekçi, bu alanda geleneksel HES’lerin yanı sıra teknolojik ilerlemelerle deniz tabanlı projelerin de geliştirilebileceğini vurguladı.

Türkiye’nin kritik minerallerde önemli rezervlere sahip olduğunun altını çizen Tüfekçi, “Bu madenler, ülkemizin ekonomisi ve sanayisi için sermaye demektir. Kritik mineraller sürdürülebilir üretimi, endüstriyel ve ekonomik gelişmeyi destekler” dedi.

“Enerji depolama ekipmanları çalışmamız sürüyor”

Kalyon PV olarak enerji arz güvenliği konusunda önlem almaya çalıştıklarını ifade eden Ersan Tüfekçi,

“Enerjiyi üretmek gibi, bu enerjiyi depolama süreçlerinde de geliştirdiğimiz projelerimiz var. Modüler enerji depolama ekipmanlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması bağlamında yenilikçi çalışmalarımız devam ediyor. Bu sayede offgrid ve ongrid sistem fark etmeksizin enerji depolanabilecek, depolanan bu enerjiyi kolaylıkla ev ve elektrikli araçların şarjı için kullanılabilecek” şeklinde konuştu.