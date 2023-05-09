Arzum’dan ilk çeyrekte 21,7 milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2023 yılına ilişkin ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılı ilk çeyreğinde satış gelirini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 oranında artırarak 539,2 milyon TL’ye taşıyan Arzum’un ilk çeyrekteki net kârı 21,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde esas faaliyet kârı yüzde 22 artışla 70,8 milyon TL oldu. FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu 79,8 milyon TL’ye yükselirken, Arzum’un öz kaynakları 222,9 milyon TL’yi buldu.

“Büyümemizi sürdürdük”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, “Ülkemizde ve dünyada artan enflasyon rakamları, alım gücünün azalması gibi ekonomik koşullara rağmen sektörümüzün güçlü konumuyla birlikte ilk çeyrekte başarılı sonuçlar elde ettik. Arzum olarak uluslararası trendleri, kullanıcı beklentilerini okuma, ürün ve hizmetlerimize uygulama yeteneğimizle ekonomik büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük. Sürdürülebilir iş modelimiz, stratejik pazarlara odaklanmamız, etkin risk yönetimi becerimizle bahsi geçen dönemde satış gelirinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75’e varan artış kaydettik.” diye konuştu.