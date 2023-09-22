ASELSAN ile TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı arasında sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TAIS Ortak Girişimi ve STM İş Ortaklığı ile MİLGEM 6-8 Gemileri Savaş Sistemleri Tedariki kapsamında 22 Eylül'de, ASELSAN payı toplam bedeli 205 milyon avro ve 2 milyar 330 milyon 584 bin TL tutarında olan bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.