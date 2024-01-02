ASELSAN, Malatya’da fabrika kuracak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da depremin yaralarının sarılmasına katkı sunacak ve savunma sanayi yatırımını hayata geçirecek olan ASELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Akyol ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Görüşmede yatırıma ilişkin açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ASELSAN’ın Malatya’ya yapacağı yatırımlarla ilgili görüş alışverişi ve istişarelerimizi uzun zamandan beri sürdürmekteyiz. ASELSAN tarafından bir yatırım yapılmasını ve deprem bölgesinde bir lokomotif görevi görmesi noktasında hemfikirdik.” dedi.

"Bölgenin lokomotifi olacak"

Savunma Sanayi Başkanının yatırım için bir heyet gönderdiğini, heyetin üretimin nasıl yapılacağı noktasında bir ön çalışma başlattığını anlatan Gürkan, devamında şunları kaydetti: “Bu çalışma neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerine kapalı fabrika olanı olarak organize sanayi içerisinde 5 bin metrekarelik bir alanda mutabakat sağladık. Daha önceki süreçte Fırıncı Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 600 dönümlük bir alanı ASELSAN’ın yatırım yapması için tahsis etmiştik. ASELSAN Genel Müdürümüz Ahmet Bey üretime bir an önce başlayıp, daha sonra üretimi daha geniş ve kapsamlı bir şekilde yapmak istedikleri yönünde fikir birliği olduğunu ifade ettiler. Bu çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. ASELSAN gibi prestijli bir kurumun Malatya’ya yatırım yapması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. İnşallah bu yatırım diğer yatırımlarında lokomotifi olacak.”

“Birinci fazını hızlıca hayata geçireceğiz”

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda Malatya’ya önemli bir yatırım yapacaklarını söyledi. ASELSAN Malatya’nın ana faaliyet alanlarının üretim, tasarım ve lojistik olacağını belirten Akyol, etap etap faaliyetlere başlanacak ASELSAN Malatya’nın birinci fazının hızlıca hayata geçireceklerini aktardı.

ASELSAN olarak geçmiş yıllarda Anadolu’nun değişik yerlerinde yatırımlarının olduğunu anlata Akyol, “Konya ve Sivas’ta fabrikalarımız var. Malatya’da da sürdürülebilir, geliştirilebilir ve uzun dönemli bir yatırım için fizibilite çalışmaları yaptık. Arka planda değişik alternatiflerin çalışıldığı bir dönem geçirdik. Bütün bu faaliyetleri Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonu çerçevesinde yürütüyoruz. Son dönemde oluşturduğumuz yeni fizibilitelerle de bölgeye hitap edecek bir yatırımı oluşturduk. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmelerle de bir an evvel işe başlama noktasına geldik. Geçtiğimiz hafta Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün ile yaptığımız görüşmede işin başlatılması noktasındaki kararımızı şekillendirmiş olduk. Bugün de Malatya’da yapılan çalışmaları yerinde görmeye geldik. Malatya 2’nci Ordu’nun da merkezi aynı zamanda. O nedenle ASELSAN’ı bölgede üretimin önemli bir parçası yapmayı, tasarım ve lojistik üssü dâhil birçok fonksiyonu içerisinde barındıran bir duruma getirmeyi uzun dönemde planladık." şeklinde konuştu.

Etap etap faaliyete geçecek

En kısa zamanda faaliyetleri başlatmayı hedeflediklerini söyleyen Akyol, devamında şunları kaydetti: “ASELSAN Malatya şapkası altında adım adım, etap etap buradaki faaliyetleri görünürlüğü, üretimi ve tasarımı artırmak istiyoruz. Bugün alternatif yerlere baktık ve ilk başlayacağımız yeri tespit ettik. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız gereken faaliyetleri başlatacak. Akabinde de etap etap Malatya’ya ve ülkemize yakışır bir yatırımı kazandıracağız. ASELSAN çok yüksek teknolojide üretim yapıyor. İnşallah ülkemize ve Malatya’mıza yakışır bir yatırımı kazandırmış olacağız.”