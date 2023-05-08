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Aselsan sermaye artırıyor

Aselsan ödenmiş sermayesini bedelsiz yüzde 100 artışla 4,56 milyar liraya çıkaracak

Haber Merkezi
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Aselsan ASELS.IS 2.28 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak şekilde yüzde 100 artışla 4,56 milyar liraya çıkarma kararı aldı.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, artırılacak 2.28 milyar lira sermayeyi temsilen ihraç edilecek 1.21 milyar lira nominal değerli (A) grubu ve 1.07 milyar lira TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılması için genel müdürlüğe yetki verildiğini belirtti.