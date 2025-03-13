ASELSAN'dan 36 milyon Euro değerinde yeni sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı ile 36 milyon Euro değerinde sözleşme imzaladı.
ASELSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 36 milyon Euro değerinde sözleşme imzaladığını duyurdu.
KAP'a açıklama yapıldı
KAP’a yapılan açıklamada, “ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36.000.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir.” denildi.