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ASELSAN’dan 556,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında 556 milyon 500 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN’dan 556,5 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN ile MSB arasındaki 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla, 556.500.000 ABD Doları bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir." denildi.

 