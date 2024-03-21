ASELSAN’dan 556,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile MSB arasındaki 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla, 556.500.000 ABD Doları bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir." denildi.