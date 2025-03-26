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ASELSAN’ın üç kritik yatırımına Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik! 2.244 kişilik yeni istihdam hedefi

ASELSAN, savunma ve ileri teknoloji alanlarında Türkiye’nin bağımsızlığını güçlendirecek üç kritik yatırımının, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teşvik kapsamına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN’ın üç kritik yatırımına Sanayi Bakanlığı'ndan teşvik! 2.244 kişilik yeni istihdam hedefi
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KAP’a yapılan açıklamada, toplam değeri 616 milyon USD olan dört büyük yatırımın hayata geçirileceği belirtildi. Foton Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi, Radar Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi, Hava Savunma Sistemleri Üretim ve Test Tesisi ile Akıllı Mühimmat Üretim Tesisi projeleri kapsamında, 1.672’si nitelikli olmak üzere toplam 2.244 kişiye yeni istihdam sağlanması planlanıyor.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve Büyük Ölçekli Yatırımlar” tanıtım programında teşvik belgelerimiz takdim edilmiştir.

Teşvik almaya hak kazanan yatırımlarımız şunlardır:

•Foton  Dedektör ve Nanoteknoloji Tesisi Yatırımı

•Radar  Sistem Entegrasyon ve Üretim Tesisi Yatırımı

•Hava  Savunma Sistemleri Üretim ve Test Tesisi ile Akıllı Mühimmat Üretimi  Tesisi Yatırımı

2.244 kişilik yeni istihdam

616 milyon USD değerindeki bu üç yatırım kapsamında, 1.672 nitelikli olmak üzere toplam 2.244 kişilik yeni istihdam planlanmaktadır.

Bu yatırımlarla birlikte ASELSAN, kilogram başına ihracat değeri Türkiye ve savunma sanayi ortalamasının çok üstünde olan kritik teknolojilerin yüksek adetli seri üretiminde önemli kapasite artışı sağlayacak, yeni Ar-Ge altyapıları oluşturacaktır. Bu tesislerde, özellikle ülkemizin güvenliği için en kritik konulardan biri olan ÇELİKKUBBE sistemini oluşturan radar, sensor, akıllı mühimmat elektroniği ve hava savunma teknolojilerinin önemli bir bölümünün üretimi gerçekleştirilecektir. Bu teknolojilerde artan ihracat talebine daha hızlı cevap vermemize imkân sağlayacak olan tesisler, ASELSAN’ı küresel ölçekte de daha rekabetçi bir oyuncu haline getirecektir.

Teşvik kapsamında ASELSAN’a; TÜBİTAK ve ilgili Enstitülerle yürüteceği Ar-Ge iş birliklerine bağlı olarak hibe desteği, nitelikli personel desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği vb. destekler sağlanacaktır.

ASELSAN; özkaynaklarını kullanarak, projeler kapsamında yeni Ar-Ge altyapıları oluşturarak, kamu teşviklerinden yararlanarak ve büyük ölçekli yatırımlara sağlanan uygun finansman modellerini de kullanarak nitelikli bir şekilde büyümeye devam edecektir.”

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