Astor, Türkiye’nin en büyük transformatörünü üretti

Astor Enerji AŞ, İskenderun Enerji Üretim ve Ticaret AŞ ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle, Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı güç transformatörlerinden birisini üretti.

Sözleşme tutarı 5 milyon 300 bin dolar olan, trasformatörün imalatı tamamlandı ve Ankara 2. OSB’de düzenlenen törenle teslim edildi. Üretime yönelik EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, bu projenin ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekeceğini söyledi.

Bu işbirliğinin ülkenin enerji dönüşümüne katkıda bulunacağının altını çizen Ünsal, “Bunu 8 ay gibi kısa bir zamanda gerçekleştirdik. Projesinden ölçüm alınmasına, malzeme seçiminden dizayn ve üretime kadar her aşamasında kendi bilgi ve becerilerimiz ile yaptık, Türk işçimiz ile gerçekleştirdik” dedi.

Üretimi Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmaya yapmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Ünsal, yeni üretilen transformatörlerin mevcut enerji tesisindeki transformatörlerle değiştirileceğini anlattı.

Bu firmanın yurt dışında da yatırımları olduğunu dile getiren Ünsal, Almanya ve ABD’den de üretime yönelik talepler geldiğini, bu işbirliğinin önümüzdeki dönemde yeni projelerin önünü açacağını kaydetti. Hakan Ünsal üretimi ASO 2.OSB’de bulunan 105 bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 140 bin m2 alanda gerçekleştirdiklerini vurguladı.