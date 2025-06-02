Atık sektöründe yapay zekâ destekli tesislerle akıllı yatırımlara imza atıyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Dünya genelinde üretim teknolojilerinde yaşanan dönüşümle birlikte, karanlık fabrikalar, robotik sistemler ve yapay zekâ destekli süreçler, geri dönüşüm tesislerinin de geleceğini şekillendiriyor. Benli, bu yeni döneme uyum sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sektörün yönünü belirleyen vizyoner çözümler geliştiriyor.

Minimum personel, maksimum verim: yeni nesil tesis anlayışı

Benli Geri Dönüşüm Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, geliştirdikleri yeni nesil tesis modellerinde temel amacın en az personelle en yüksek kapasiteye ulaşmak olduğunu söyledi. Bunun için güçlü mekanik ve mekatronik altyapılar, sensör tabanlı yapay zekâ sistemleri ve robotik otomasyonla entegre edildiğini belirten Benli, “Böylece hem operasyonel verimlilik artıyor hem de süreçlerdeki hata payı minimuma indiriliyor. Bu yaklaşım, yalnızca bugünkü maliyetleri düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda yatırımcılara dijitalleşmeye açık, geleceğe uyumlu ve ölçeklenebilir sistemler sunuyor” diye konuştu.

55 yıllık tecrübe ile anahtar teslim ve performans garantili yatırımlar

Sektörde yalnızca bir tesis sağlayıcısı değil; aynı zamanda stratejik bir çözüm ortağı olarak konumlandıklarının altını çizen Ömer Benli, sözlerine şöyle devam etti: “”Kurulumdan bakım ve danışmanlığa, proses mühendisliğinden özel ekipman üretimine kadar uzanan geniş hizmet yelpazesiyle, atık yönetiminin her aşamasında müşterilerimize entegre çözümler sunuyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışında kurulan onlarca tesiste uyguladığımız performans ve emre amadelik garantileri, yatırımın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor. Benli Geri Dönüşüm, özellikle evsel atık ayırma, ambalaj ve plastik atığı işleme, ATY üretimi gibi uzmanlaşmış alanlarda anahtar teslim tesis çözümleriyle dikkat çekiyor.”

Sektör için yeni bir standart

Benli Geri Dönüşüm Teknolojileri’nin sunduğu çözümlerle yalnızca çevresel fayda üretmediğini; aynı zamanda yatırımcılar için yüksek katma değerli, düşük riskli iş modelleri sunduğunu açıklayan Ömer Benli, “Yapay zekâ destekli geri dönüşüm tesisleri, çevre politikalarının dönüşüm geçirdiği bu dönemde, yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlayan en stratejik altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Geri dönüşüm sektörü için yeni bir standart oluşturan bu yaklaşım, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör yatırımcıları için sürdürülebilirliği operasyonel başarıyla buluşturuyor” dedi.