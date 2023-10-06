Atış Şirketler Grubu, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekecek

Esra Özarfat

BURSA - Ekonomi Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile Downtown Projesi’nde bir araya gelen Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Türkiye’nin ve dünyanın önemli lokasyonlarında proje ortaklıkları ile geliştirme yaptıklarını anlattı.

Proje geliştirme alanında geliştirdikleri modelle Türkiye’de bir ilk olduklarını belirten Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Türkiye’nin ve dünyanın önemli lokasyonlarında proje ortaklıkları ile geliştirme yaptıklarını anlattı. Atış, “Proje geliştirme kapsamında finansman modelini de ortaya koyduğunuzda proje doğru bir noktaya evriliyor. Doğru projeye milyar dolar yatırım getirebiliriz. Geçen hafta Amerikalı bir heyeti ağırladık. Orta Doğu ve Amerika gibi ülkelerdeki yatırımcılar doğru modellemelerle yatırım yapacakları proje arayışında” diye konuştu. Ahmet Atış, bu kapsamda hayata geçirdikleri Atış İnvest/Re-Pie Portföy iş birliği ile mülkiyet esaslarına uygun, düzenli, güvenilir, yasal ve vergi avantajlı yatırım getirisi sağlayan gayrimenkul yatırım fonu ile önemli bir mesafe kat ettiklerini vurguladı. Downtown AVM GYF’yi kurarak bu alanda ilk girişimi yaptıklarını hatırlatan Atış, bugüne kadar bin 600’ün üzerinde saklama hesabı açıldığını açıkladı. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım fonu olduklarını belirten Ahmet Atış, şunları söyledi: “Sektörün de Türkiye’de aşağı yukarı yüzde 15’i olduk. Bireyselde ise yüzde 50’deyiz. Bireysel tarafta en büyük operasyonuz. Normalde sektörün yüzde 70’i katılım fonları, yüzde 20’si kurumsallar, yüzde 10’u bireysellerden oluşur. Daha yaklaşık 10 bin müşteri kapasitemiz var. Dünyada bilinen bir modeli uyguluyoruz.”

New York Ofisi hizmete açıldı

Atış Şirketler Grubu, uluslararası varlığını genişletmeye yönelik devam eden çalışmalarının bir parçası olarak New York'taki ofisini 5. Cadde’de (5th Avenue) haziran ayında açtı. Kuveyt ve Umman'daki ofislerin ardından uluslararası müşterilerine zamanında ve yerinde hizmetler sağlamak hedefiyle büyüme ve genişleme atılımlarına devam eden Atış Grubu, yılsonuna kadar toplam 14 ülkede ofis açmayı planlıyor. Ahmet Atış, “Türkiye'deki fırsatları uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ülkemize yatırım akışını artırmayı hedefliyoruz. New York ofisimizin açılışının tamamlanması bu bölgedeki başarımızı pekiştirirken aynı zamanda marka etkimizi de güçlendirecektir” dedi.

“Yabancı yatırım fonlar üzerinden yer değiştiriyor”

Türkiye’de sıcak paranın kalıcılığına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Ahmet Atış, “Bugün 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar ile 500 bin dolarlık sabit sermaye yatırımı yapanlar Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor. Ancak burada bir değişiklik yapılmalı. Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmekle ilgili bir dertleri yok. Vatandaşlığa talipler. Bu tarz fonlarla bunu kolaylaştırabiliriz. Bu konuyu bakanlıklarla da paylaşıyoruz. Ancak yeteri kadar arz edilmiş ürünümüz yok. Çünkü Türkiye’de hala işler mevduat bankacılığı odaklı yürüyor, sermaye piyasaları gelişmemiş” dedi. Amerika’da finansal modelin yüzde 30 kredi odaklı, yüzde 70 sermaye piyasaları şeklinde oluştuğuna değinen Atış, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 70-75 kredi odaklı olduğunu dile getirdi. Atış, “Yatırım ve kalkınma bankacılığı desteklenmeli. Hatta risk ve getiri açısından doğru modellenmiş, farklı sektörlerin de bir arada bulunabileceği melez fonlar da oluşturulabilmeli. Yabancı yatırım fonlar üzerinden yer değiştiriyor. Bu tarz fonları geliştirmemiz ve artırmamız lazım” diye konuştu.

Açılış için geri sayım başladı

Grubun 82’nci inşaat projesi olan Downtown’un 650 bin metrekarelik inşaat alanıyla 2018’den bu yana Türkiye’de devam eden yekpare en büyük özel şantiye olma özelliğine sahip olduğunu belirten Ahmet Atış, projenin 28 Ekim’de 200’ün üzerinde markayla yüzde 90 doluluk oranıyla açılacağını söyledi. Bölgenin lüks tüketimdeki potansiyelinin büyük olduğuna dikkati çeken Atış, proje kapsamında ayrıca Intercontitental otelin hizmet vereceğini, çocuk eğlence merkezi, sinema salonları, gösteri havuzu, müze, NFT müzesi gibi alanların hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olacağını vurguladı. Atış, “Erkekler AVM’ye ortalama 1.5 ayda bir, kadınlar 15 günde bir gidiyor. Biz burada haftanın üç günü bile gelinebilecek bir ortam oluşturuyoruz. Burası eğlence ve yaşam merkezi diye geçiyor zaten. Dükkanların hepsi bireysel mağaza. Hanlar bölgesinden sonra en fazla turist çekecek olan yer diyoruz buraya. Günlük 40 adet tur otobüsü bekliyoruz” dedi. Tüm proje tamamlandığında yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceğini aktaran Ahmet Atış, Downtown projesi kapsamındaki alışveriş alanlarının kiralama ve yönetiminin Fiba Commercial Properties tarafından yapılacağını hatırlattı. Atış, Fiba ile birlikte Bodrum ve Antalya’da da ortak hareket edeceklerini belirterek, arazi geliştirmeleri üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Sağlık turizminde de merkez olacak

Öte yandan sağlık turizmi ile ilgili çalışmalara da hız verdiklerini anlatan Ahmet Atış, Downtown Projesi içinde 33 polikliniği olan özel bir sağlık tesisi projelendirdiklerini, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de verileceğini aktardı. Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin dünyanın birçok ülkesine göre ileri seviyede olduğuna işaret eden Atış, “Yurtdışından ülkemize yatırımcı çekmeye çalışırken, sağlık alanına ve sağlık turizmine de yöneldik. Böylelikle bir başka projemizi de ihtiyaca göre dönüştürmüş olduk. ” diye konuştu.

Babylon birinci etap 2024 sonunda teslim edilecek

Ahmet Atış, yapımı devam eden Babylon Projesi’nin de 1334 konut, 778 ofis, toplam 57 bin metrekareden oluşan iki ayrı AVM ve 128 odalı otelin bulunduğu bir yaşam alanı olacağını anlattı. Toplamda üç ayrı etabıyla 900 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen ve tamamı 5 yıl içinde tamamlanması planlanan Atış Şirketler Grubu’nun en yeni projesi Babylon’un ilk etabı 2024 yılında teslim edilecek. İlk etapta toplam 315 bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. İçinde 870 konut, 540 ofis, 35 bin metrekarelik AVM ve rezidansların bulunacağı karma proje 2024 yılının 12’nci ayında teslim edilecek. Babylon 2 Projesi ise 215 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselecek. Mevcudunda 464 konut, 238 ofis, 22 bin metrekarelik AVM, 128 odalı otel ve marka konutların bulunacağı Babylon 2 Projesi 2025 yılının 12’nci ayında teslim edilecek.

“Bursa gayrimenkulde olması gereken yerde değil”

Bursa’nın her yıl ciddi oranda göç almasına rağmen gayrimenkulde hala olması gereken noktada olmadığına değinen Ahmet Atış, en büyük sorunun imar alanları açılmaması olduğunu ifade etti. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Bursa’da doğru proje yapılasının öneminin altını çizen Atış, “Bir depremde Bursa’da ayakta kalabilecek yapılar olarak rahatlıkla Downtown ve Babylon’u gösterebiliriz. Downtown projesinin zemin gerinme değeri 3.8. Bursa ortalaması 2’nin altında. 16 metre aşağıya indik, bir gram su çıkmadı. Öyleyken şantiyeyi 10 gün durdurduk ve 5 şiddetinde deprem simülasyonu yaparak sarsıntıyı ölçtük. İhtiyaç olmamasına rağmen binden fazla fore kazık yaptık” değerlendirmesini yaptı.