Avrupa'nın eğlence devi Türkiye'den çekiliyor: 1 Ocak'ta kapılarını kapatıyor!

Türkiye pazarına 2013 yılında giren İngiliz eğlence şirketi Merlin Entertainments, bu pazardan çıkma kararı aldı. 1 Ocak gününden itibaren Madame Tussauds İstanbul, Sealife Akvaryum ve Legoland İstanbul kapılarını ziyaretçilere kapatacak.

Bilet fiyatları 644 TL'ye kadar indirilmişti

Türkiye’de kârlılık problemi yaşayan şirket, hem Legoland hem de Madame Tussauds İstanbul’a giriş imkânı veren ikili biletlerinin fiyatını 644 TL’ye kadar indirmişti. Ancak pandemi sonrasında enflasyonun vurduğu alım gücünün, eğlence merkezlerinin kapanmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Merlin Entertainments 2013'te Türkiye pazarına girmişti

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Merlin Entertainments, Türkiye pazarına 2013 yılında girdi. Şirket İngiltere’de eğlence dünyasında önemli bir yer tutuyor. Geçen yıl Londra’ya giden her 4 kişiden 1’inin Merlin eğlence merkezlerinden birine gittiği açıklandı.

Madame Tussads İstanbul, Grand Pera binasında açılmıştı

Türkiye pazarına da iddialı hedeflerle giren Merlin, 2016’da Grand Pera binası içinde 2 bin metrekare alanda Madame Tussads İstanbul’un açılışını yaptı. Madame Tussauds İstanbul’da, 70’in üzerinde ünlü ismin balmumu figürü bulunuyor.

“Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi"

Türkiye pazarından çekilen şirket, aldığı kararla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Madame Tussauds Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Sea Life Akvaryum da kapanıyor

Merlin’in Türkiye’den çekilmesi ile kapanacak bir diğer eğlence merkezi de Sea Life Akvaryum. Okyanus Tüneli, 270 derecelik panoramik görünümlü Okyanus Odası, 47 sergi tankına sahip 21 konulu bölge ve 15 binden fazla deniz canlısının yer aldığı akvaryum, Merlin Entertainments tarafından 2015 yılında açıldı.

Akvaryumdaki balıklar naklediliyor

Sea Life internet sitesinde yaptığı açıklamada “Yıllarca misafirlerimiz için unutulmaz deneyimler yarattıktan sonra; SEA LIFE Istanbul, 1 Ocak 2025 tarihinde kalıcı olarak kapanacaktır. Bu çok zor bir karardı ve son derece dikkatli bir değerlendirmeden sonra verildi. Önümüzdeki haftalarda, hayvanlarımızı uygun yeni evlere nakletmeye hazırlanırken dünya standartlarında hayvan bakımı sağlamaya devam edeceğiz. SEA LIFE'taki refah uzmanlarından oluşan ekibimiz, geçiş sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için süreci denetleyecektir.” denildi.

Legoland de kapanıyor

Doğu Avrupa’nın ilk legoland’i olan Forum AVM’deki Legoland de yeterli karlılığa ulaşamayınca 1 Ocak 2025’te kapanma kararı aldı. Şirket sitedeki açıklamada, “LEGOLAND Discovery Centre Istanbul’un yıllar boyunca bizi ziyaret eden binlerce çocuk ve aile üzerinde yarattığı olumlu etkiden gurur duyuyoruz ve bunu unutulmaz kıldıkları için onlara ve muhteşem ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Etkinlik merkezi kalıcı olarak kapanacak olup, son faaliyet günümüz 31 Aralık 2024 olacaktır. Perakende mağazamız 31.Ocak 2025 tarihine kadar açık kalacak” açıklaması yaptı.