Saadet Partisi'nden Acun Ilıcalı'ya 'asgari ücret' çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ziyarette bulundu. Arıkan, asgari ücretle ilgili değerlendirmeler için TÜRK-İŞ Genel Merkezini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, belirlenen asgari ücret miktarının yetersiz olduğunu söyledi.

"22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum"

Arıkan yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı'ya seslenerek "Son olarak bir çağrıyı da Acun Ilıcalı’ya yapmak istiyorum. Malumunuz yıllardır bir Survivor yarışması yönetiyor. 2025 yılında Survivor’a asgari ücretli aileleri davet etmesini ve bir ay boyunca 22 bin 104 lira maaş ile geçinebilen ailelere ödül vermesini teklif ediyorum. Maalesef artık asgari ücret yarışma alanlarında konu olacak bir hale geldi. Cuma günü Saadet Partisi olarak sahada olacağız. Asgari ücretli çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ifade eden çalışmalar içerisinde olacağız. Tüm asgari ücretlilerimizi cuma günü meydanlarda yapacağımız çalışmalara davet ediyoruz." dedi.