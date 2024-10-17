Ayakkabı yan sanayiinde Türkiye, Avrupa’nın en büyük imalatçısı konumunda

AYSAF'ta "Farklı Olmaya Cesaretiniz Var mı?" ifadesi, sadece bir slogan değil, aynı zamanda sektörü yeniden şekillendiren cesur ve dinamik markaları ön plana çıkaran bir çağrıdır. Ziyaretçiler, firmaların sunduğu en son yenilikleri keşfederek, orijinallik ve vizyon arayanların kaçırmaması gereken bir etkinlikte ayakkabı sektörünün geleceğini deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

AYSAF 2024: Sektörün en köklü fuarı

Bu kapsamda tüm paydaşları bir araya getiren, 35.yılını kutlayan sektörün en köklü ve en büyük fuarı AYSAF 13-16 Kasım 2024 tarihlerinde toplam 52.100 m2 alanda altı salonda aynı anda yeni trendler, teknolojiler ve fırsatları tanıtacak.

Aysaf Fuarı, 35 yıldır ticaret sektörünün önemli bir parçası olarak, sektör profesyonellerini bir araya getirerek yenilikçi çözümler ve iş fırsatları sunmaktadır. Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ile Artkim Fuarcılık iş birliği ile dünyanın dört bir yanından lider firmaların ağırlanacağı 71. Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF yenilikçi ürün ve hizmetlerin geniş bir kitleye ulaştırılması ve sektörel yeni iş bağlantılarının kurulması konusunda etkin bir rol oynayarak ticaretin kalbinin attığı bu platform, her yıl daha fazla katılımcı ve ziyaretçi ile büyüyerek, sektördeki gelişmelere yön vermeye devam edecek.

AYSAF’ta bir ilk “Global tasarım yarışması”

Sektörün, ayakkabı taban sistemleri, deri, suni deri, tekstil, eva, metal ve plastik aksesuar ürünleri, kimyasallar, yapıştırıcılar, makine, ekipman ve üretim teknolojileri ihtiyaçlarına karşılık bulabilmesi adına ideal bir platform sunan AYSAF; özel alanları ve etkinlikleri ile katılımcı ve ziyaretçilerine farklı bir fuar deneyimi yaşatarak üretici ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir köprü görevi görecek. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan tasarım yarışması kapsamında kazananlar Milano’da eğitim alma hakkı kazanacak.

Ayakkabı fuarında karbon ayak izi ölçülecek

Pek çok yeniliğe imza atan AYSAF’ta ayrıca ilk kez sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapmak adına fuarın karbon ayak izi ölçümü yapılacak. Bu uygulama, sektörün çevre bilincini artırmaya yönelik bir adım olarak önem taşımaktadır. Sürdürülebilir üretim yöntemlerinin tanıtılacağı bu platform, katılımcıların çevre dostu uygulamaları benimsemesi için teşvik edici bir rol üstlenecektir.

Etkinlikler, workshoplar ve B2B görüşmeler

Fuar süresince düzenlenecek workshoplar, konunun uzmanlarının yer aldığı söyleşiler, defile ve etkinliklerle sektörü canlı tutacak olan AYSAF, yeni iş birlikleri için B2B görüşmelere de olanak sağlayacaktır. Katılımcılar, sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek, iş ağlarını genişletme ve yeni fırsatları değerlendirme şansı bulacaklardır. Ayrıca, uluslararası alanda iş yapma fırsatları ve en son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Bu yılki AYSAF, sadece bir fuar olmanın ötesine geçerek, sektördeki tüm paydaşlar için bir buluşma noktası olacak ve geleceğin ayakkabı yan sanayi trendlerini şekillendirecek bir platform sunacak ve gelecekte de sektöre yön vermeye devam edecektir.