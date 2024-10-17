  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası
Takip Et

EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası

Daha önce 2 kat Mil kazanma imkanı sunan EN YAKIT, Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles ile yeni bir kampanya başlattı. Miles&Smiles Classic, Classic Plus üyeler her 1 kw’lik şarj karşılığında 3 Mil, Elite, Elite Plus üyeler ise 4.5 Mil kazanabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası
Takip Et

GAZİANTEP

Her geçen gün şarj istasyonu ağını hızla büyüten EN YAKIT, Miles&Smiles ile başlattığı kampanyayı ileri seviyeye taşıyor. Daha önce 2 kat Mil kazanma imkanı sunan EN YAKIT, 3 kat Mil kazanma kampanyası başlattı. 25 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Miles&Smiles Classic ve Classic Plus üyeler şarj sırasında 1 KWh başına 3 Mil, Elite ve Elite Plus üyeler ise her 1 KWh başına 4.5 Mil kazanacak.

Mil kazanmanın hızlı yolu

Miles&Smiles ile güçlü iş birliğini sürdüren EN YAKIT’ın istasyonlarına uğrayanlar En-ix teknolojisiyle araçlarını hızlı şarj ederken Mil kazanma ayrıcalığı da elde edecek. EN YAKIT müşterileri araçlarını şarj ederken kazanacakları bu Milleri, ödül bilet düzenleme, uçuş esnasında kabin sınıfını yükseltme gibi birçok hizmeti alırken kullanabilecek.

Büyük ilgi gördük

Kampanya ile hem elektrikli araç kullanıcıları hem de sık seyahat edenler için ekstra avantajlar sunduklarını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses; “Daha önceki 2 kat Mil kampanyasına müşterilerimizden gelen ilgi üzerine bu kampanyamızı daha da büyüterek yeniden uygulamak istedik. Müşterilerimizin memnuniyeti için bu gibi kampanyaları artırmak istiyoruz.” dedi. Şenses’in verdiği bilgiye göre EN YAKIT, araç sahiplerinin taleplerini dikkate alarak şarj istasyonu olmayan rotalarda yeni istasyonlar açarak ağını genişletiyor, böylece Türkiye genelinde elektrikli araç sürücüleri güvenilir hizmet alıyor.

Alışveriş imkanı

Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles, Millerle ödül bilet düzenleme, bilet sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma, Cash&Miles ile bilet ücretinin bir kısmını ödeyebilme, koltuk seçimi yapma, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerini ödeme imkanı sağlıyor. Kazanılan Miller, shopandmiles.com’da sevilen markaların alışveriş çekine dönüştürülebiliyor. Üstelik Miles&Smiles üyeleri, Miles&Smiles kredi kartlarıyla harcama yaparak daha fazla Mil kazanabiliyor.

35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladı35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladıŞehirler
Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönemBandırma Ticaret Odası’nda yeni dönemŞehirler
Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruzKahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruzŞehirler

 

Şehirler
İzmir, temiz enerjideki liderliğini yeşil hidrojen ve DRES’lerle pekiştirecek
İzmir, temiz enerjideki liderliğini yeşil hidrojen ve DRES’lerle pekiştirecek
TAYSAD’da Yetenek Yönetimi Konferansı gerçekleştirildi
TAYSAD’da Yetenek Yönetimi Konferansı gerçekleştirildi
35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladı
35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladı
Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönem
Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönem
Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz
Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz
Denizli OSB “Ege’nin en iyi İşverenler” ödülünün sahibi oldu
Denizli OSB “Ege’nin en iyi İşverenler” ödülünün sahibi oldu