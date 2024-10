EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası

GAZİANTEP

Her geçen gün şarj istasyonu ağını hızla büyüten EN YAKIT, Miles&Smiles ile başlattığı kampanyayı ileri seviyeye taşıyor. Daha önce 2 kat Mil kazanma imkanı sunan EN YAKIT, 3 kat Mil kazanma kampanyası başlattı. 25 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Miles&Smiles Classic ve Classic Plus üyeler şarj sırasında 1 KWh başına 3 Mil, Elite ve Elite Plus üyeler ise her 1 KWh başına 4.5 Mil kazanacak.

Mil kazanmanın hızlı yolu

Miles&Smiles ile güçlü iş birliğini sürdüren EN YAKIT’ın istasyonlarına uğrayanlar En-ix teknolojisiyle araçlarını hızlı şarj ederken Mil kazanma ayrıcalığı da elde edecek. EN YAKIT müşterileri araçlarını şarj ederken kazanacakları bu Milleri, ödül bilet düzenleme, uçuş esnasında kabin sınıfını yükseltme gibi birçok hizmeti alırken kullanabilecek.

Büyük ilgi gördük

Kampanya ile hem elektrikli araç kullanıcıları hem de sık seyahat edenler için ekstra avantajlar sunduklarını belirten EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses; “Daha önceki 2 kat Mil kampanyasına müşterilerimizden gelen ilgi üzerine bu kampanyamızı daha da büyüterek yeniden uygulamak istedik. Müşterilerimizin memnuniyeti için bu gibi kampanyaları artırmak istiyoruz.” dedi. Şenses’in verdiği bilgiye göre EN YAKIT, araç sahiplerinin taleplerini dikkate alarak şarj istasyonu olmayan rotalarda yeni istasyonlar açarak ağını genişletiyor, böylece Türkiye genelinde elektrikli araç sürücüleri güvenilir hizmet alıyor.

Alışveriş imkanı

Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles, Millerle ödül bilet düzenleme, bilet sınıfını yükseltme, ekstra bagaj satın alma, Cash&Miles ile bilet ücretinin bir kısmını ödeyebilme, koltuk seçimi yapma, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerini ödeme imkanı sağlıyor. Kazanılan Miller, shopandmiles.com’da sevilen markaların alışveriş çekine dönüştürülebiliyor. Üstelik Miles&Smiles üyeleri, Miles&Smiles kredi kartlarıyla harcama yaparak daha fazla Mil kazanabiliyor.