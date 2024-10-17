  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönem
Takip Et

Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönem

Bandırma Ticaret Odası'nın yeni dönem başkanı Bahadır Çolak oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönem
Takip Et

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BANDIRMA

Bandırma Ticaret Odası Ekim 2022 yılında gerçekleşen Oda Organ Seçimlerinde iki yıl dönüşümlü başkanlık sisteminde tek liste ile anlaşmaya gidilen Başkanlık sisteminde devir teslim gerçekleşti.

Gerçekleştirilen anlaşma gereği iki yıldır Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan’lığı görevini yürüten Adem Yılmaz, görev süresinin anlaşmaya göre dolması ile istifası verdi. 11 kişilik Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu seçim ile yeni dönem Yönetim Kurulu Başkan’lığına Bahadır Çolak seçildi.

2009 yılından bu yana; Bandırma Ticaret Odası meclis üyeliği, Yönetim Kurulu muhasip üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görev kademelerinde bulunan Bahadır Çolak, 2026 yılında yapılacak olan oda seçimlerine kadar Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdiResmi Gazete’de yayımlandı: Kirayı elden ödeme dönemi sona erdiEkonomi
Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruzKahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruzŞehirler
Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam gelecek mi? İşte 17 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
JED YK Başkanı Kındap: Türk jeotermal sektörü olarak ülkemizi dünya lideri yapmaya hazırızJED YK Başkanı Kındap: Türk jeotermal sektörü olarak ülkemizi dünya lideri yapmaya hazırızŞehirler

 

Şehirler
İzmir, temiz enerjideki liderliğini yeşil hidrojen ve DRES’lerle pekiştirecek
İzmir, temiz enerjideki liderliğini yeşil hidrojen ve DRES’lerle pekiştirecek
TAYSAD’da Yetenek Yönetimi Konferansı gerçekleştirildi
TAYSAD’da Yetenek Yönetimi Konferansı gerçekleştirildi
EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası
EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası
35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladı
35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladı
Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz
Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz
Denizli OSB “Ege’nin en iyi İşverenler” ödülünün sahibi oldu
Denizli OSB “Ege’nin en iyi İşverenler” ödülünün sahibi oldu