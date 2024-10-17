Bandırma Ticaret Odası’nda yeni dönem

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BANDIRMA

Bandırma Ticaret Odası Ekim 2022 yılında gerçekleşen Oda Organ Seçimlerinde iki yıl dönüşümlü başkanlık sisteminde tek liste ile anlaşmaya gidilen Başkanlık sisteminde devir teslim gerçekleşti.

Gerçekleştirilen anlaşma gereği iki yıldır Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan’lığı görevini yürüten Adem Yılmaz, görev süresinin anlaşmaya göre dolması ile istifası verdi. 11 kişilik Oda Yönetim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu seçim ile yeni dönem Yönetim Kurulu Başkan’lığına Bahadır Çolak seçildi.

2009 yılından bu yana; Bandırma Ticaret Odası meclis üyeliği, Yönetim Kurulu muhasip üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli görev kademelerinde bulunan Bahadır Çolak, 2026 yılında yapılacak olan oda seçimlerine kadar Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.