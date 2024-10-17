JED YK Başkanı Kındap: Türk jeotermal sektörü olarak ülkemizi dünya lideri yapmaya hazırız

İZMİR / EKONOMİ

Bu dev potansiyele rağmen elektrik enerjisi, seracılık uygulamaları, konut ısıtması ve termal turizm başlıklarında sadece 7 bin MW seviyesinde bir kullanım olduğuna dikkat çeken Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, “Bu seviye potansiyelimizin yaklaşık yüzde 11’ine karşılık geliyor. Türk jeotermal enerji sektörü olarak ülkemizin bu sonsuz varlıktan çok daha fazla yararlanması ve değer yaratması için çalışıyoruz” dedi.

“2053 Net Sıfır” vizyonunun anahtarı jeotermalde

Anadolu coğrafyasının binlerce yıldır jeotermal zenginlikle bütünleşen, yerleşimini de jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde yapan bir coğrafya olduğunu hatırlatan Kındap, Türkiye’nin ‘2053 Net Sıfır’ vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak en temel enerji kaynakları arasında jeotermalin önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Dünyadaki jeotermal uygulamaları arasında teknoloji seviyesi en yüksek uygulamaların Türkiye’de bulunduğu bilgisini veren JED Başkanı Ali Kındap, “Bugün itibarıyla 1691 MW seviyesinde olan jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi kurulu gücümüzü birkaç yıl içinde 5 bin MW’a, 6 bin 600 dönüm seviyesinde olan jeotermal sera alanımızı 100 bin MW’a, 155 bin konut seviyesinde jeotermal ısıtmamızı 1,5 milyon konuta, 65 bin adet seviyesinde olan termal yatak kapasitemizi 500 bin yatağa çıkarabiliriz. Bu hedeflerin hepsi bilimsel temeli ve kaynak yeterliliği olan hedeflerdir. Jeotermal, Anadolu coğrafyasının beyaz altınıdır. Bu coğrafya, bin 500’ün üzerinde doğal jeotermal kaynak çıkış noktasına sahiptir. Türk jeotermal sektörü olarak yatırımcılarımız, mühendislik birikimimiz, insan kaynağımız ve finansman gücümüz ile bu büyük vizyonun ateşleyicisi olmaya hazırız” dedi.