Kahramanmaraş BB Başkanı Görgel: Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Sebze Meyve Hali’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kabzımallar ve Komisyoncular Odası Başkanı Halit Orhan’ın da yer aldığı programda Başkan Fırat Görgel, hal esnafıyla sohbet ederek taleplerini dinledi ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

Hal esnafı memnun

Ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinde en çok hasar alan yerlerden biri de Sebze Meyve Hali’miz. 16 iş yerimiz hiç kullanılamayacak haldeydi. Göreve geldiğimizde Sebze Meyve Hali’ndeki çalışmaları hızlandırdık. 1 ay içerisinde buradaki dükkânları esnafımıza teslim etmeyi planlıyoruz. Bugün de esnaflarımızı ziyaret ederek buradaki çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. Esnaflarımız süreçten memnun olduklarını belirtti. Alandaki diğer iş yerlerimizin de iyileştirmesini yaparak esnaflarımızın daha güvenli ve sıhhi bir ortamda faaliyetlerini sürdürmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’ye örnek bir proje hazırlıyoruz

Başkan Görgel, Türkiye’ye örnek bir hal projesi üzerinde çalıştıklarını da ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize yakışır, Türkiye’ye örnek bir hal projesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok sektörü barındıracağımız ve tedarik zincirlerini de içerisinde kapsayan bir kompleks olacak inşallah. Tabi bu süreçle ilgili paydaş kurumlarımız var. Ekiplerimiz şuan paydaşlarımızla görüşmelerini sürdürüyor. Hedefimiz şehrimizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak bir tesis. İnşallah tüm esnafımız ve bizler iş birliği içerisinde bu tesisi de şehrimize kazandıracağız” cümlelerini kaydetti.