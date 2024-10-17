Sakarya Teknokent’ten uluslararası adım

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Açılışta, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’nın yanı sıra T.C. Prizren Başkonsolosu Celal Doğan ve UBT Rektörü Prof. Dr. Edmond Hajrizi gibi önemli isimler bir araya geldi.

Doç. Dr. Köseoğlu, irtibat ofisinin Sakarya Teknokent ve Türkiye Ar-Ge ekosistemine yeni fırsatlar sunacağını söyledi. Kosova’da projelerini tanıtacak olan Teknokent firmalarının, yeni bağlantılar kurarak uluslararası pazarlara açılma konusunda büyük avantajlar elde edeceğini vurguladı.

Kosova Prizren İnovasyon ve Teknoloji Parkı’nda kurulan ofis, girişimcilere bilgi desteği sağlarken, projelerinin hayata geçirilmesi için mentorluk desteği sunarak, yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye’deki tüm Teknokentlerin Kosova ile bağlantılarını güçlendirecek olan ofis, teknoloji üreten firmalar ve girişimcilerin uluslararası pazara erişimini hızlandıracak ve sürdürülebilir bir ar-ge ekosistemi oluşturulmasına katkı sunacak.

Prizren İTP’de açılan irtibat ofisi, Kosova’daki potansiyel girişimcilerin Türkiye’deki kuluçka programlarından yararlanmasını kolaylaştırarak, girişim ekosistemine entegrasyonlarını destekleyecek. Sakarya Üniversitesi ile UBT College Üniversitesi arasındaki uzun vadeli akademik iş birliklerinin de ar-ge çalışmalarına aktarılması planlanıyor. Bu yeni adım, her iki ülkenin ar-ge ekosistemleri arasında güçlü bir köprü kurma hedefi taşırken, uluslararası iş birliklerinin de önünü açacak.