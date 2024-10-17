SunExpress, Türkiye’nin geleceğinden çok umutlu

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

SunExpress Ceo’su Max Kownatzki ve Genel Müdür yardımcısı Tuncay Eminoğlu, 2024 Turizm Sezonu ve 2025 yılı hedeflerini anlattı. Çok yoğun ve başarılı bir yaz sezonu geçirdiklerini anlatan Kownatzki, şöyle devam etti:

‘’Geçen yıl 66 uçak, 2024 sezonunda da 77 uçakla hizmet verdik. 2025’de uçak sayısı 85’e çıkacak. 2035 yılında da 166 uçağa ulaşmayı hedefliyoruz. Koltuk kapasitemiz yüzde 19 arttı. Geçen yıl Dubai Show’da 2. Büyük siparişimizi Boing şirketine verdik. 90 uçak siparişimiz var. Boing’in sipariş teslimat takvimini düzenlemesi gerekiyor. Boing’ten siparişlerin zamanında teslimini bekliyoruz. Biz sözlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.’’

12 milyon yolcuyu aştık

SunExpress’in 2024 yılbaşından bu yana 12,4 milyon yolcu taşıdıklarını, geçen yılsonu toplam 12 milyon yolcu taşıdıklarını anımsatan Kownatzki ‘’Kış sezonu için uçuş ağımıza 15 yeni rota ekleyen hava yolumuz şirket tarihindeki en geniş kış uçuş ağına ulaştı.2024 rekor yılı oldu’’ dedi.

Yılbaşından bu yana yüzde 87 doluluğa ulaştıklarını ifade eden Max Kownatzki şöyle devam etti:

‘’2024 başından bu yana 12 milyonu aşkın yolcu taşıdık. Yılsonuna kadar 15 milyon yolcu taşıma hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. Türkiye’nin turizm elçisi olarak, Türkiye’nin bu yıl 60 milyon turisti ağırlama hedefine güçlü bir katkı sunma konusunda kararlığımızı sürdürüyoruz. Kış sezonuna en geniş uçuş ağı ile hazırlanıyoruz. Türkiye, kış aylarında seyahat severlere pek çok olanak sunuyor. Artan talebi karşılamak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.’’

Kış sezonu için uluslararası uçuş ağını daha da genişlettiklerini belirten Kownatzki, Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir-Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni rotayı hizmete sunduklarını yurt içi uçuş ağını da güçlendirerek 11 yeni rota ile iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem iç turizmi canlandırmayı hem de Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan SunExpress Ceo’su Kownatzki, şunları kaydetti:

Erken rezervasyonlarda yüzde 17 artış var

Türkiye’nin Avrupa’da cazibe merkezi olmaya devam ettiğine dikkat çeken Max Kownatzki sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Türkiye’nin sunduğu olanaklar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda şimdiden yüzde 17’lik bir artış var. Türk Rivierası ve Anadolu’ya güçlü bir şekilde odaklanarak, Almanca konuşulan ülkelerden (DACH bölgesi) Türkiye’ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan hava yolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, 2025 yılında ağımızı 9’dan 11 havalimanına genişleteceğimiz İngiltere’den de güçlü bir talep görüyoruz.”

Uçak filosunun artmasıyla istihdamda da büyüme olacağını ifade eden Kownatzki, yeni sezonda pilot, yardımcı pilot, kabin ve yer hizmetleri için 800 yeni işe alım yapacaklarını bildirdi.

Zoru başardık

Avrupa’nın en büyük tur operatörü FTI’nin iflas etmesi, Avrupa ve Türkiye’de Hava Trafik Kontrolörlerinin eylemleri, orman yangınları gibi nedenlerle kısa süreli de olsa bir sıkışıklık yaşandığını vurgulayan Kownatzki, ‘’FTİ’nin tasfiyesi ile oteller elbette etkilendi. Devreye başta tur operatörleri girdi. Bundan sonda hacim artışı da oldu. Talepte artışlar oldu’’ diye konuştu.

Türkiye bir numara

Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de enflasyon yaşandığını ekonomide bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Kownatzki, gelirlerinin yüzde 85’inin Avrupa’dan sağlandığına dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’da bir numara ülke durumuna geldiğini belirten Kownatzki, şöyle konuştu:

‘’Türkiye son yıllarda Avrupa’da 1 numaralı turizm destinasyonui İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın önünde gidiyor. Türkiye halen rakipsiz, eşi benzeri yok. Avrupa’nın cazibe merkezi. Türkiye’nin geleceğinden çok umutluyuz. Türkiye’nin piyasa değeri devam ediyor.’’

Vize başvruları 4 kat artmış

Sunexpress Ceo’su Max Kownatzki, Avrupa’nın Türkiye’ye karşı uyguladığı vize engelinin kaldırılması konusunda çalışmalar da yaptıklarını kaydetti. Kownatzki, ‘’Vize konusunda destek ve baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye’den Almanya vize başvuruları adeta fırlamış durumda Başvurus sayısı 4 katına çıkmış. Vize konusu Almanya Başkan yardımcısının da gündeminde. Vize engelinin kaldırılmasına elbette seviniriz. Türkiye’den Paris’e, Finlandiya’ya ya da başka ülkelere gidecek görecek potansiyel var. Başka destinasyonlar da açılabilir’’ diye konuştu.

Savaşlar etkilemedi

Kownatzki, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-Filistin gerginliği nedeniyle uçuşlardan olumsuz etkilenmediklerini vurguladı.