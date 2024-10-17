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Spor ve Sürdürülebilirlik ödülü Sakarya Büyükşehir’in

İtalya’da gerçekleştirilen 4. Uluslararası Spor Video Ödülleri’nde, spor alanında hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarla Sakarya Büyükşehir Belediyesi “Spor ve Sürdürülebilirlik” ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi
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Spor ve Sürdürülebilirlik ödülü Sakarya Büyükşehir’in
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HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, son olarak bisiklet sporuna yaptığı yatırımlar, gerçekleştirdiği çevre odaklı spor etkinlikleri ve spor altyapısıyla Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Avrupa) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Spor Video Ödülleri’nde (4th Edition ACES International Video Awards) “Spor ve Sürdürülebilirlik” kategorisinde ödüle layık görüldü.

12 Ekim tarihinde İtalya’nın Macerata şehrinde düzenlenen prestijli organizasyonda Türkiye’yi Sakarya Büyükşehir Belediyesi temsil etti.

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