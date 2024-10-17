35 ülkeden turizmciler buluştu: 83. Skal Uluslararası Dünya Kongresi İzmir’de başladı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

16 Ekim 2024 günü Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen bir araya gelme partisi ile başlayan, resmi açılışı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dün yapılan kongre, 21 Ekim’de sona erecek. Kongrenin resmi açılışında konuşan Skal International Dünya Başkanı Annette Cardenas, kongre sayesinde İzmir’e ilginin büyük oranda artacağını söyledi.

Skal Uluslararası Dünya Kongresi’ni İzmir’e getirmiş olmanın İzmir’e sağlayacağı katkıları anlatan Cardenas, “Kongreye 35 ülkeden gelen yabancılar, sadece turist değil aynı zamanda birer turizm profesyoneli. Bu anlamda programlarına İzmir'i de ekleyecekler. Türkiye'de en çok İstanbul tanınıyor, bu kongre sayesinde ise dikkatler İzmir'e çevrilmiş olacak ve turist sayısında yüzde 30 artış gözlenecek. Ağızdan ağıza insan tecrübesinin yayılması, kişisel pazarlama en etkili reklamdır. Biz de Panama'da Türkiye'yi anlatıyoruz, dizilerin de etkisiyle beraber oradan ciddi bir ilgi var. Ayrıca uçuşların artması da önemli bir etken oldu” diye konuştu.

Güner Güney: İzmir’in turizmi canlanacak

Skal Kulübü İzmir Şube Başkanı Güner Güney ise ev sahipliği yaptıkları Skal Dünya Kongresi'nin İzmir'de düzenlenmesinin kentin ve ülkenin tanıtımı için büyük şans olduğunu vurguladı. Çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda turizm profesyonellerini ağırlamanın önemine dikkat çeken Güney, “Yapılan araştırmalarda kongre yapılan şehirlerde turist sayısında, turizm gelirlerinde yüzde 30’a varan artışlar yaşanabiliyor. Çünkü biz turizm noktasında önemli insanları bir araya getiriyoruz” dedi.