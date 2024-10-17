TAYSAD’da Yetenek Yönetimi Konferansı gerçekleştirildi

EKONOMİ / KOCAELİ

Türk otomotiv tedarik sanayinin tek ve en yetkin temsilcisi konumundaki Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAD, 1978 yılında 14 girişimci tarafından kuruldu. “Tasarım, Teknoloji, Tedarik gücü ile dünyada ilk 10” vizyonuyla faaliyetlerine yön veren TAYSAD, otomotiv tedarik sanayi firmalarından oluşan 535 üyesi ile, 27 milyar dolarlık iş hacmi, 14 milyar doları aşkın ihracat ve 230 binin üzerindeki istihdam ve 220 adet Ar-Ge ve Tasarım Merkezi ile ülke ekonomisine değer katmaktadır. 114 üyesinin 55 ülkede 300’den fazla tesis yatırımı bulunan TAYSAD, Avrupa Otomotiv Tedarik Sanayicileri Derneği CLEPA’nın üyesi olup, ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 sertifikalarına sahiptir.

“Yapay zekâ çağında kültür oluşturmak”

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından bu yıl 7.’si düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı’nda, “Yapay Zekâ Çağında Kültür Oluşturmak” konusu mercek altına alındı.

Alanında uzman insan kaynakları yönetici ve sektör profesyonellerinin, sunumlarıyla renk kattığı konferansta açılış konuşması yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak, yapay zekânın işe alım süreçlerinde etkin kullanımından yetenek kazanımına, insan ve kültürün dönüşümünden kuşak çatışmalarına kadar çok sayıda önemli konuya değindi. Konferansta; sektör liderleri “Global İş Dünyasında Başarının Yolu”, “İşe Alım Süreçlerinde Yapay Zekânın Etkin Kullanımı”, “Yapay Zekâ Çağında Yetenek Kazanımı” ve “İnsan ve Kültürün Çevik Dönüşümü” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Gümüş sponsorluğunu Vinter, bronz sponsorluğunu ise Heltia ve F4e, stand sponsorluğunu Memotive ve Mubiko’nun üstlendiği konferansın açılışını TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konak gerçekleştirdi. TAYSAD üyelerinin ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.