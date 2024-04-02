Aygaz’ın nakit kâr payı dağıtım tarihi belli oldu
Aygaz'ın 6,165 TL nakit kar payı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanırken, pay dağıtımına 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verildi.
Aygaz'ın nakit kar payı dağıtımı Genel Kurul'da onaylandı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre 6,165 TL nakit kar payı dağıtımı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylandı.
Konuya ilişkin KAP açıklamasında, “Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödemesinin 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir.” denildi.