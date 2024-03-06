Aygaz, kâr payı dağıtacak

Aygaz, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile şirket pay sahiplerine kâr payı dağıtılmasının Genel Kurul onayına sunulması kararı alındığını duyurdu.

Buna göre, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 8 Nisan tarihinde yansıyacak şekilde brüt 6,85, net 6,16 lira kâr payı ödenmesi planlanıyor.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 05 Mart 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 17'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlaması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.