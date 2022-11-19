Aytemiz’de Genel Müdür değişti, Ahmet Eke geri geldi

Mehmet KARA

Akaryakıt dağıtım sektörü oyuncularından Aytemiz’de genel müdür değişti. 1 Temmuz 2022 tarihinde, Erol Varlık’tan boşalan Aytemiz Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Çağdaş Demirağ, bu görevinden istifa etti.

Demirağ’dan boşalan Akaryakıt Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü görevini, Şirket’in daha önceki genel müdürü ve halen yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdüren Ahmet Eke yeniden üstlendi.

Aytemiz Akaryakıt, Doğan Grubu ile Aytemiz Ailesi’nin ortaklığı olarak faaliyet yürütüyor. Doğan Grubu’nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu Şirket’te Aytemiz ailesinden isimlerin toplam payı yüzde 49. Kalan yüzde 1’lik hisse ise yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Ahmet Eke’ye ait.