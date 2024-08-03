Bahadır Kimya halka açılıyor

Talep toplama 5 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 7 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

Bahadır Kimya’nın çıkarılmış sermayesinin 45 milyon TL'den 55 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 10 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 6 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi uygulanacak halka arzın 816 milyon TL büyüklükte olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise %29,09 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz edilecek payların ise %50’sinin yurt içi bireysel yatırımcıya, %40’nın yurt içi kurumsal yatırımcıya ve %10’unun yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edilmesi planlanıyor.

“Daima ileriyi hedefliyoruz”

Üretim kabiliyetleri ve köklü tecrübeleri ile sektörün önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını belirten Bahadır Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Bahadır, "Kırıkkale OSB'de 8 bin 640 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin 351 metrekarelik fabrikamızda madeni yağ, aerosol sprey ve fren hidrolik sıvısı, antifriz, oto bakım ürünleri gibi özel ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden endüstri ve otomotiv sektörlerine yüksek kalitede 400'ün üzerinde ürün çeşidimiz ile madeni yağ ve kimyasal sağlıyoruz. Son iki yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla madeni yağ üretim kapasitemizi 46.668 ton/yıl'a çıkardık. Bununla beraber devreye aldığımız 400 kWe/500kwp kurulu gücünde çatı üzeri güneş enerjisi santrali ile üretimde ihtiyacımız olan elektrik enerjisini kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Üretim hacmimiz, yatırımlarımız ve satış gelirlerimizle daima ileriyi hedefliyoruz" dedi.

“Sektördeki payımızı büyütmeye devam edeceğiz”

Büyüyen sektörün büyüyen oyuncusu olduklarını vurgulayan Serkan Bahadır, "Küresel madeni yağ pazar büyüklüğünün 2023 yılında 139,44 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörün 2024 ile 2030 yılları arasında ise %3,8'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı ile büyümesi bekleniyor. Dünya aerosol ithalatı ise son 5 yıllık dönemde %15,3 oranında büyüme gösterdi. Ülkemizde aerosol ihracatı ise 2023 yılında geçen yıla göre %12,7 artışla 442 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bahadır Kimya olarak biz de her geçen yıl büyümemizi sürdürüyoruz. 2023 yılını 461 milyon 946 bin 330 TL hasılat ile kapatırken, 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 5'lik bir artışla 93 milyon 313 bin 796 TL hasılat elde ettik. 2023 yılında toplam satışlarımızın içerisinde madeni yağların payı %43,78, aerosol spreylerin payı %31,52, fren hidrolik sıvısı, antifriz, oto bakım ürünleri gibi özel ürünlerimizin payı ise %24,70 oldu. Önümüzdeki dönemde de satış hacmimizi artırarak sektördeki payımızı büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yeni yatırımları finanse edecek, fırsatları değerlendireceğiz”

Halka arza ilişkin açıklamalarda bulunan Serkan Bahadır, “Halka arz ile kurumsal kimliğimizi daha da pekiştirecek, işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Artış gösterecek öz kaynaklarımız ile de yeni yatırımlarımızı finanse edecek, fırsatları değerlendirerek yeni projelerimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adım atacağız. Satış hacmimizi ve doğru orantılı olarak üretim miktarımızı sürekli artırıyoruz. Stok birim maliyetinin ülkemiz ve uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmesi nedeniyle de stoklu şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda halka arzdan elde edeceğimiz net gelirin %60-70’lik kısmını hammadde tedarikinde kullanmayı planlıyoruz. Bununla birlikte ürünlerimizin ambalajlarını üretmek için Kırıkkale OSB içerisinde tahsis süreci devam eden arsa üzerinde de yeni bir fabrika yatırımı düşünüyoruz. Ayrıca ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer fırsatları da değerlendireceğiz” dedi.